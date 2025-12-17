Xạ thủ ngầu nhất SEA Games Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục: Đỉnh cao là đây!

Sáng nay 17/12, xạ thủ Việt Nam Trịnh Thu Vinh đã có màn trình diễn xuất sắc cùng các đồng đội Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành tấm HCV nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ và HCV cá nhân.

Với Trịnh Thu Vinh, nữ xạ thủ đã biến trường bắn tại SEA Games 33 thành sân khấu riêng của mình. Trước đó, xạ thủ này giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ (phá kỷ lục) và HCV ở nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ(phá kỷ lục).

Trịnh Thu Vinh giành 4 HCV tại SEA Games 33 (Ảnh: PH)

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Thu Vinh đã tạo nên một áp lực khủng khiếp lên các đối thủ chủ nhà. Những phát bắn đạt điểm 10 tuyệt đối liên tiếp không chỉ giúp cô bảo vệ thành công ngôi vương mà còn chính thức phá kỷ lục SEA Games, mở màn cho một hành trình "thu hoạch vàng" không thể cản phá.

Sự bùng nổ của Thu Vinh không dừng lại ở phương diện cá nhân. Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng bước lên bục cao nhất ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi để mang về tấm HCV thứ hai.

Bước sang nội dung 25m súng ngắn thể thao, vốn không phải là sở trường tuyệt đối nhưng Thu Vinh một lần nữa khiến cả trường bắn phải ngả mũ. Trong ngày thi đấu 17/12, cô tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi thâu tóm trọn bộ 2 HCV ở cả nội dung cá nhân và đồng đội. Đặc biệt, việc tiếp tục xô đổ kỷ lục đại hội ở nội dung này đã minh chứng cho bước tiến vượt bậc về chuyên môn của Thu Vinh sau một năm được đầu tư trọng điểm và thi đấu tại các đấu trường đỉnh cao như Olympic Paris.

Tổng kết chiến dịch SEA Games 33 với 4 tấm HCV và 3 kỷ lục mới, Trịnh Thu Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.