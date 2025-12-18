Hotboy Thanh Nhàn ghi bàn quyết định cho U22 Việt Nam cởi áo ăn mừng lộ body cực phẩm

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn toả sáng rực rỡ ở SEA Games 33.

Sân vận động Rajamangala như nổ tung ở phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng quý như vàng, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam trong trận Chung kết SEA Games 33 tối ngày 18/12

Sau cú sút xa đầy uy lực của Lê Văn Thuận khiến thủ thành Sorawat bên phía Thái Lan không thể bắt dính bóng, Thanh Nhàn đã cho thấy bản năng sát thủ với pha băng vào đá bồi cực nhanh

Tiền đạo Thanh Nhãn cởi áo ăn mừng bàn thắng để lộ luôn body săn chắc

Bàn thắng này không chỉ giúp Việt Nam dẫn trước mà còn tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn trong thời gian hiệp phụ

Thanh Nhàn ăn mừng lừng lững

Cơ bắp tay cuồn cuộn gây sốt của tiền đạo số 22 của U22 Việt Nam 

Sau 90 phút thi đấu chính thức bất phân thắng bại với tỷ số 2-2, hai đội bước vào hiệp phụ với tâm thế thận trọng. Thanh Nhàn có bàn thắng cực quan trọng 

U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng 

Pha ăn mừng cực nhiệt, thăng hoa của Nguyễn Thanh Nhàn 

Tuyển U22 Việt Nam ôm lấy nhau ăn mừng

Bàn thắng của Thanh Nhàn không chỉ là kết quả của sự nhạy bén cá nhân mà còn là lời khẳng định cho tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ Việt Nam sau khi đã bị dẫn trước và ngược dòng thành công

