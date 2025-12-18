Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan

Phút 60, cơ hội đến với U22 Việt Nam. Từ pha phạt góc ở cánh phải của Phi Hoàng, cả Lý Đức đều băng vào gây áp lực. Trước sức ép của đội bóng áo đỏ cầu thủ Waris của Thái Lan lúng túng phản lưới nhà