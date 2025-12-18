Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan

Hải Đăng - Phạm Huyền, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 21:09 18/12/2025
Toàn cảnh khoảnh khắc U22 Việt Nam gỡ hoà đẹp mắt trước Thái Lan ở chung kết SEA Games 33.

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 1.

U22 Việt Nam bị đối thủ U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong trận chung kết SEA Games 33 tối ngày 18/12. Bước ngoặt đến ở phút 49

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 2.

Từ tình huống Thái Sơn chọc khe, Đình Bắc băng xuống đối mặt thủ môn Sorawat buộc đối thủ phải phạm lỗi

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 3.

Đình Bắc bị phạm lỗi

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 4.

Việt Nam được hưởng phạt đền

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 5.

Đình Bắc thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 6.

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 7.

Tiền đạo U22 Việt Nam đã chạy thẳng vào lưới nhăt bóng và không ăn mừng bàn rút ngắn tỉ số

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 8.

Đình Bắc muốn trận đấu nhanh chóng tiếp tục để tìm kiếm bàn gỡ hoà

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 9.

Phút 60, cơ hội đến với U22 Việt Nam. Từ pha phạt góc ở cánh phải của Phi Hoàng, cả Lý Đức đều băng vào gây áp lực. Trước sức ép của đội bóng áo đỏ cầu thủ Waris của Thái Lan lúng túng phản lưới nhà

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 10.

U22 Việt Nam vỡ oà với bàn gỡ 2-2

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 11.

Lúc này, U22 Việt Nam mới ăn mừng

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 12.

Lý Đức góp mặt quan trọng trong tình huống U22 Việt Nam có bàn gỡ hoà 2-2

Bùng nổ cảm xúc SEA Games, ngắm trọn khoảnh khắc U22 Việt Nam thi đấu cực kiên cường trước Thái Lan- Ảnh 13.

