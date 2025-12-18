Võ sĩ Thái Lan bị tước HCV ngay trước thềm trao huy chương, cú "quay xe" gây ngỡ ngàng của trọng tài SEA Games

Sau khi đơn khiếu nại của đoàn Malaysia được chấp thuận vào phút chót, kết quả trận chung kết Pencak Silat hạng D nam đã bị đảo ngược hoàn toàn, khiến võ sĩ chủ nhà Thái Lan mất ngôi vô địch trong ngỡ ngàng.

Võ sĩ Thái Lan bị tước HCV (Ảnh: Thairath)

Tối ngày 17/12, tại nhà thi đấu Impact Arena (Thái Lan), trận chung kết nội dung đối kháng nam hạng D (dưới 65kg) giữa Pheeraphon Mittasan (Thái Lan) và Muhammad Izzul Irfan (Malaysia) đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, bảng điện tử hiển thị tỷ số 60-57 nghiêng về võ sĩ chủ nhà.

Pheeraphon Mittasan cùng ban huấn luyện Thái Lan đã ăn mừng phấn khích và chuẩn bị tiến về phía bục nhận giải để cử hành lễ trao huy chương. Tuy nhiên, đoàn Malaysia đã lập tức gửi đơn khiếu nại. Dù đơn kiến nghị đầu tiên bị bác bỏ, phía Malaysia vẫn kiên trì gửi đơn lần thứ hai kèm theo các bằng chứng hình ảnh chi tiết. Họ lập luận rằng đòn đánh mang về điểm số quyết định của Pheeraphon được thực hiện khi tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên, đồng nghĩa với việc đòn đánh này không hợp lệ.

Võ sĩ Malayisa giành HCV sau khi khiếu nại thành công (Ảnh: FM91 Trafficpro)

Sau khi hội đồng chuyên môn và ban trọng tài tiến hành mổ xẻ băng hình kỹ thuật, quyết định cuối cùng đã được đưa ra: Võ sĩ Pheeraphon Mittasan bị trừ 10 điểm do phạm quy (đánh sau chuông). Tỷ số trận đấu thay đổi từ 60-57 thành 50-57 nghiêng về phía Malaysia.

Như vậy, võ sĩ Muhammad Izzul Irfan của Malaysia chính thức trở thành nhà vô địch SEA Games 33, trong khi võ sĩ Thái Lan ngậm ngùi nhận huy chương Bạc.

Nguồn: Thairath