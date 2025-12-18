Chủ tịch Liên Đoàn Esports Thái Lan nói về bê bối tại SEA Games 33

Tại chương trình nổi tiếng Hone-Krasae, ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan cùng 5 thành viên và HLV đội tuyển Liên Quân Mobile nữ đã có buổi giải trình công khai đầy căng thẳng. Tâm điểm chính là những vấn đề xoay quanh bê bối gian lận nhờ người thi đấu thay của nữ tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl) khiến cô sau đó bị trục xuất và gạch tên khỏi SEA Games 33, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Thái Lan cũng rút khỏi giải đấu dù trên sân nha.

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan cùng 5 thành viên và HLV đội tuyển Liên Quân Mobile nữ đối chất về bê bối gian lận

Video phát sóng trực tiếp vào buổi trưa đã thu hút hơn 300.000 người xem cùng lúc và cán mốc 1,6 triệu lượt xem chỉ sau nửa ngày, dù nội dung hoàn toàn bằng tiếng Thái. Tại đây, những góc khuất của vụ việc dần được phơi bày qua lời kể của chính những người trong cuộc, từ phong độ bất thường của nữ tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl) cho đến giây phút định mệnh khi hành vi gian lận bị phát giác.

Naphat Warasin sụp đổ, cúi mặt khi bị trọng tài kiểm tra thiết bị. Ngay sau đó cô đã rời khỏi giải đấu

HLV trưởng Pom Jakraphon hồi tưởng lại diễn biến tại giải đấu, cho biết đội đã có khởi đầu suôn sẻ khi thắng Timor Leste và Lào cùng tỷ số 2-0. Tuy nhiên, khi đối đầu với tuyển Việt Nam, họ đã thua trắng. Điều đáng nói là Naphat Warasin thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với lúc tập luyện online: cô liên tục bị hạ gục và không gây được sát thương. Sự việc vỡ lở ở trận chung kết nhánh thắng gặp Việt Nam khi trọng tài người Thái phát hiện điện thoại thi đấu của Naphat cài đặt ứng dụng Discord trái phép.

Nữ game thủ gian lận Naphat Warasin - nhân vật chính của bê bối khiến người Thái muối mặt tại kỳ SEA Games trên sân nhà

Nhớ lại khoảnh khắc phát hiện đồng đội gian dối ngay trong buồng thi đấu, đội trưởng Jormkon Pumseenil (Givemeakiss) không giấu được sự thất vọng khi chia sẻ trên sóng trực tiếp: "Cô ấy quay sang em nói 'Không phải của tôi, do người thi đấu trước đó. Tôi không biết gì cả'. Nhưng rõ ràng em nhìn thấy cô ấy tự đăng nhập. Ngay lúc đó em biết là mọi chuyện tiêu rồi".

Không khí trường quay trở nên nặng nề hơn khi MC Num Kanchai đề cập đến tin nhắn đáp trả đầy thách thức của Naphat Warasin sau sự cố, rằng nếu cô thực sự gian lận thì đội Thái Lan đã thắng Việt Nam chứ không phải nhận thất bại. Đáp lại luận điểm này, ông Santi Lothong đã thốt lên đầy chua chát: "Gian lận mà vẫn thua, thật xấu hổ".

Ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan

Câu nói của vị Chủ tịch như một lời thừa nhận đầy cay đắng về khoảng cách trình độ giữa hai đội tuyển. Thực tế, các cô gái Việt Nam đã thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 13 ván toàn thắng tại giải, và ngay cả khi đối thủ có sự trợ giúp phi thể thao, cục diện trận đấu vẫn không thể đảo chiều.

Về phía nhân vật chính của bê bối, Liên đoàn cho biết Naphat Warasin hiện báo cáo đang mắc các vấn đề tâm lý như hoảng loạn và rối loạn lo âu. Tuy nhiên, kết luận từ phía bác sĩ lại khẳng định cô chỉ bị viêm ruột và không ghi nhận vấn đề sức khỏe nào khác.

Trước áp lực dư luận, ông Santi đã có quyết định cứng rắn ngay từ sáng 16/12 khi tuyên bố rút đội tuyển nữ khỏi SEA Games 33. Ông khẳng định đây là động thái nhằm giữ gìn danh dự cho thể thao Thái Lan chứ không phải do ép buộc từ điều lệ giải. Vị chủ tịch cũng đứng ra xin lỗi và nhận trách nhiệm cao nhất, cam kết sẽ điều tra làm rõ và không loại trừ khả năng nhiều lãnh đạo liên quan sẽ phải từ chức nếu làn sóng phẫn nộ của công chúng không hạ nhiệt.



