Thương lắm những đôi mắt đượm buồn của đội tuyển nữ Việt Nam!

Hải Đăng, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 10:00 18/12/2025
Những khoảnh khắc khép lại SEA Games 33 của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 33 sau trận thua trên chấm 11m trước đội tuyển nữ Philippines tối ngày 17/12. Trận đấu với pha bắt việt vị "cướp mất" bàn thắng của tuyển Việt Nam trong phút 29 càng làm cho thầy trò HLV Mai Đức Chung nhân đôi nỗi buồn. Tiền vệ Hải Linh với ánh mắt đượm buồn, mà cũng chẳng thể khóc được nữa...

Bích Thùy có lẽ là người buồn nhất bởi nếu bàn thắng của cô không bị trọng tài căng cờ báo việt vị thì niềm vui đã đến với tuyển Việt Nam trong 90 phút thi đấu chính, thế trận cũng đã khác, nhưng cuộc đời làm gì có "giá như"

Trần Thị Duyên bước vào SEA Games 33 với phong độ cực tốt. Những năm gần đây chưa bao giờ Duyên lại chơi ấn tượng như vậy, năng nổ, dám va chạm và trưởng thành hơn rất nhiều

Trần Thị Duyên cúi mắt bước đi sau khi nhận huy chương

Diễm My mím chặt môi để kìm nén cảm xúc trong lòng

Nguyễn Thị Hoa thẫn thờ sau hơn 120 phút thi đấu đầy bản lĩnh

Vẫn là gương mặt khắc khổ, hơn 70 tuổi - HLV Mai Đức Chung vẫn nhiệt huyết như thế. Sau trận đấu ông không trách học trò, chỉ tiếc rằng nếu trọng tài làm việc tốt hơn thì trận đấu đã trọn vẹn

Cái ôm của chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dành cho HLV Mai Đức Chung

Các trợ lý HLV cũng ngồi buồn bã ở cabin huấn luyện

Một hành trình vất vả, thi đấu xa trung tâm nhưng đầy thuyết phục và tự hào của đội tuyển nữ. Công sức ấy cũng một phần của ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam đứng trên bục nhận huy chương bạc

Đội Philippines giành huy chương vàng SEA Games 33

Trận đậu nghiệt ngã với sự nghiệp của nhiều cầu thủ

Đội tuyển nữ Việt Nam rời bục huy chương với đầy nỗi buồn

Nhưng chỉ buồn nốt hôm nay thôi, hãy ngẩng cao đầu vì tuyển nữ Việt Nam đã quá xuất sắc rồi!

Ảnh: Hải Đăng

