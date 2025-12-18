SEA Games cuối cùng nghiệt ngã của Huỳnh Như, chờ "đàn em" tuyển nữ Việt Nam "phục thù"

Sau thất bại cay đắng trước Philippines tại chúng kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối ngày 17/12, tiền đạo Huỳnh Như đã có những trải lòng đầy xúc động về tương lai và lời hứa "đòi nợ" của thế hệ kế cận.

"Như chưa biết chắc điều gì sẽ xảy ra phía trước, nhưng dù SEA Games năm tới Như không còn thi đấu, các đàn em của Như chắc chắn sẽ phục hận. Về phần mình, Như vẫn sẽ luôn nỗ lực, cố gắng trong từng giây phút còn được sát cánh cùng đội để đạt được kết quả tốt nhất".

Nhìn lại diễn biến trận đấu với đối thủ đầy duyên nợ Philippines, Huỳnh Như cho rằng may mắn đã không mỉm cười với "những nữ chiến binh sao vàng".

"Thật sự hôm nay chúng ta đã không may mắn. Toàn đội đã vào sân với tâm lý thoải mái, tự tin và tuân thủ rất chặt chẽ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Nếu có được bàn thắng ngay trong hiệp đấu đó, mọi thứ có thể đã khác".

Chia sẻ của Huỳnh Như sau giải đấu (Video: PH)

Dù kiểm soát thế trận tốt, việc thiếu đi một chút sắc sảo trong các tình huống cuối cùng đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam không thể lật ngược thế cờ và thua 5-6 ở loạt sút luân lưu. Đặc biệt, trận đấu có hai pha tranh cãi đáng chú ý khi cầu thủ Philippines tay chạm bóng không bị thổi phạt và bàn thắng của Bích Thuỳ bị trọng tài cho là việt vị.

SEA Games 33 có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của Huỳnh Như (Ảnh: PH)

Khép lại giải đấu với tấm HCB, Huỳnh Như gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cổ động viên đã đồng hành cùng đội tuyển tại Thái Lan cũng như tại quê nhà:

"Trong suốt giải đấu này, Như muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ tại quê nhà và cả những người đã lặn lội sang Thái Lan ủng hộ đội. Dù kết quả không đạt được như kỳ vọng, phía trước bóng đá nữ vẫn còn nhiều giải đấu quan trọng. Mong mọi người sẽ luôn đồng hành và tiếp tục ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam.