Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất ngày 17/12: Việt Nam giành tổng 227 huy chương

Sau 8 ngày tranh tài chính thức tại SEA Games 33, bảng tổng sắp huy chương đã dần phân hóa rõ rệt. Tính đến tối muộn ngày 17/12, đoàn thể thao Thái Lan vẫn tỏ ra không có đối thủ khi sở hữu tới 185 HCV, 120 HCB và 80 HCĐ.

Ở nhóm bám đuổi, Indonesia tạm thời chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vị trí thứ 2. Với 72 HCV, 85 HCB và 94 HCĐ.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu 17/12 với vị trí thứ 3 vững chắc. Các vận động viên của chúng ta đã mang về tổng cộng 227 tấm huy chương bao gồm 64 HCV, 69 HCB, 94 HCĐ.