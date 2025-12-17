Tranh cãi nhất lúc này: ĐT Việt Nam bị tước bàn thắng oan uổng ở SEA Games?

Một tình huống tranh cãi dữ dội đã xảy ra trong trận đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippinestại SEA Games 33 tối ngày 18/12. Cụ thể, phút 29 trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines trọng tài từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của tiền vệ Bích Thùy.

Từ nỗ lực đột phá đầy lắt léo bên hành lang cánh phải, Vạn Sự thực hiện quả tạt chuẩn xác vào khu vực cấm địa. Bích Thùy trong tư thế không bị kèm đã có pha băng xuống đưa bóng nằm gọn trong lưới đối phương. Tuy nhiên, trọng tài biên lập tức căng cờ báo việt vị và trọng tài chính quyết định không công nhận bàn thắng.

Vạn Sự đi bóng bên cánh phải

Tình huống quay chậm trên sóng truyền hình cho thấy Bích Thuỳ không việt vị (Ảnh chụp màn hình FPT Play)

Khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng ngắn ngửi của Việt Nam

Trọng tài báo việt vị

Điều đáng nói, pha quay chậm trên sóng truyền hình cho thấy một góc nhìn hoàn toàn khác. Tại thời điểm Vạn Sự chuyền bóng, Bích Thùy vẫn đứng trên ít nhất hai hậu vệ cuối cùng của Philippines.

Dù bị mất bàn thắng oan uổng, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn giữ vững tinh thần thép để tiếp tục dồn ép đối thủ những phút sau đó.

Ảnh: Phạm Huyền