"Cơ hội vàng" chạm gần huyền thoại Faker và T1 tại VPBank presents eSport Festival

"Quỷ vương bất tử", tượng đài vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại

Trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), Faker (tên thật là Lee Sang-hyeok) đơn giản là số 1. Với cộng đồng game thủ toàn cầu, Faker là biểu tượng của sự bền bỉ, tài năng và khát khao chinh phục đỉnh cao suốt hơn một thập kỷ. Anh được ví như Messi của bóng đá hay Djokovic của quần vợt: những con người không chỉ chiến thắng, mà còn định nghĩa lại thế nào là vĩ đại trong bộ môn của mình.

Faker là người chơi LMHT giàu thành tích và có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu

Suốt 12 năm thi đấu đỉnh cao, Faker vẫn đứng vững ở trung tâm của LMHT thế giới. Nếu kỹ năng cá nhân là thứ giúp một tuyển thủ được chú ý, thì thành tích là thứ đưa họ vào lịch sử. Và trong bảng vàng vinh quang của LMHT, cái tên Faker đã đứng gần như cô độc suốt nhiều năm.

Faker sở hữu bộ sưu tập danh hiệu mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng chỉ dám mơ tới: 6 chức vô địch CKTG (2013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025), 2 danh hiệu MSI, 10 chức vô địch LCK… và mới đây nhất là vô địch KeSPA Cup 2025. Tên anh gắn liền với nhiều triều đại thống trị của SKT T1, không chỉ tại Hàn Quốc mà trên toàn cầu. Với nhiều thế hệ tuyển thủ đường giữa, việc bước chân vào LCK đồng nghĩa với một thực tế không thể né tránh: phải thi đấu dưới cái bóng mang tên Faker - và phần lớn đều gục ngã trước sức nặng ấy.

Tầm ảnh hưởng của Faker còn vượt xa khuôn khổ chuyên môn. Anh là người tạo xu hướng, từ cách cấm chọn, tư duy chiến thuật cho đến việc định hình văn hóa chuyên nghiệp trong eSports. Hàng loạt tuyển thủ trẻ tài năng đều xem Faker như một hình mẫu lý tưởng - không chỉ về kỹ năng, mà còn về thái độ thi đấu và tinh thần kỷ luật.

Đi cùng Faker sang Việt Nam lần này là T1 - đội tuyển huyền thoại lịch sử LMHT, biểu tượng của kỷ luật thép, bản lĩnh thi đấu và tinh thần chiến thắng bền bỉ suốt hơn một thập kỷ. Với chức vô địch Chung Kết Thế Giới 2025, T1 chính thức lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 3 lần liên tiếp bước lên đỉnh thế giới. Trong lịch sử LMHT, một bộ môn có tốc độ đào thải cực nhanh và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đây là thành tích gần như không tưởng. Kỷ lục này thường được so sánh với cú hat-trick Champions League của Real Madrid, một chuẩn mực vĩ đại đến mức nhiều người tin rằng nó không được sinh ra để bị phá vỡ.

Chiếc cúp CKTG 2025 cũng đánh dấu danh hiệu vô địch thế giới thứ 6 trong phòng truyền thống của T1. Trong khi nhiều đội tuyển phải mất cả lịch sử để chạm tay vào một chiếc cúp, T1 biến chiến thắng thành thói quen và đỉnh cao thành lãnh địa quen thuộc.

Hào quang của T1 không chỉ nằm ở những chiếc cúp. Họ xây dựng một kỷ nguyên, nơi giá trị cốt lõi được kế thừa, hoàn thiện và nâng tầm qua từng mùa giải. Trung tâm của kỷ nguyên ấy là Faker, nhưng sức mạnh thực sự nằm ở văn hóa đội tuyển, tinh thần đồng đội và khả năng tái tạo chính mình qua nhiều thế hệ. T1 không chỉ là một đội tuyển mạnh - họ là một di sản, một chuẩn mực, là đội tuyển mà mỗi khi xuất hiện, lịch sử dường như được viết tiếp.

Faker cùng T1 sẽ đến Việt Nam và giao lưu với người hâm mộ vào ngày 21/12 tới

Gặp gỡ Faker, T1 và trải nghiệm eSports đỉnh cao ngay tại Việt Nam

Suốt nhiều năm qua, cộng đồng fan T1 và Faker tại Việt Nam luôn khao khát một khoảnh khắc tưởng chừng rất xa: được gặp trực tiếp thần tượng ngay trên sân nhà. Giờ đây, ước mơ ấy trở thành hiện thực. Đây không chỉ đơn thuần là gặp một tuyển thủ, mà là cơ hội chạm gần hơn với biểu tượng đã gắn liền với ký ức, đam mê và tuổi trẻ của cả một thế hệ game thủ Việt.

VPBank đã mang cơ hội này về Việt Nam trong sự kiện "VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled" - lễ hội eSports quy mô diễn ra ngày 20-21/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện, fan và game thủ sẽ được cuốn vào cơn sóng eSports cuồng nhiệt. Từ gamezone sôi động với hàng loạt hoạt động tương tác, minigame và quà tặng, đến khu cosplay rực rỡ sắc màu, nơi những bộ trang phục đậm chất eSports và fantasy liên tục "chiếm sóng" mạng xã hội. Xen kẽ đó là các showmatch kịch tính, nơi kỹ năng cá nhân, chiến thuật thi đấu và tinh thần đồng đội được đẩy lên cao độ trong tiếng reo hò không ngớt từ khán giả.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, fan meeting là cơ hội "quý hơn vàng" để người hâm mộ Việt Nam gặp gỡ thần tượng T1 và "Quỷ vương bất tử" Faker, trực tiếp lắng nghe những câu chuyện hậu trường và tương tác trong không khí gần gũi, đầy cảm xúc. Đặc biệt, trận showmatch lịch sử giữa All-Star Vietnam và T1 sẽ diễn ra ngay trên sân khấu chính với màn hình LED khổng lồ gần 500 m², giúp người hâm mộ Việt trải nghiệm trọn vẹn cảm giác của một sự kiện eSports chuyên nghiệp.

Các ngôi sao đội tuyển T1 chào khán giả Việt Nam

Đứng sau "cú chơi lớn" này, VPBank không chỉ là đơn vị tổ chức mà còn kiến tạo một trải nghiệm có 1 không 2 cho cộng đồng Gen Z và game thủ Việt. Thương hiệu đã khéo léo kết hợp văn hóa eSports, công nghệ hiện đại và trải nghiệm khách hàng, để biến lễ hội thành điểm kết nối văn hóa, nơi Gen Z và Gen Y có thể gặp gỡ, tương tác và chia sẻ đam mê. Cũng như hai lần đồng hành cùng G-DRAGON vừa qua, việc đưa T1 đến Việt Nam lại một lần nữa minh chứng cho cách VPBank hiểu và đồng hành cùng thế hệ trẻ, khi biến những mơ ước tưởng chừng xa vời thành kỷ niệm đáng nhớ, mang lại cảm xúc không thể định lượng và tạo nên những câu chuyện để đời trong cộng đồng game thủ.