19h30 hôm nay chung kết SEA Games 33 Việt Nam vs Philippines: Việt Nam lần thứ 5 giành HCV?

Diễn biến trận đấu (Đang cập nhật)

18h25: Người hâm mộ Việt Nam phủ đỏ khán đài cổ vũ tuyển nữ Việt Nam

Đội hình ra sân đội tuyển Việt Nam:

Thông tin trước trận đấu

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay, ngày 17/12/2025 tại Sân vận động Chonburi (Thái Lan) là cuộc đối giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế đầy tự tin sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Indonesia ở bán kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, các "cô gái kim cương" đang vận hành lối chơi kỹ thuật mắt xích, kết hợp giữa kinh nghiệm của thủ quân Huỳnh Như và sức trẻ từ Thanh Nhã, Vạn Sự, Trần Thị Duyên... Mục tiêu cao nhất của đội tuyển là bảo vệ thành công ngôi hậu và đòi lại "món nợ" thua 0-1 trước chính Philippines ở vòng bảng.

Phía bên kia chiến tuyến, Philippines sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch với thể hình và thể lực vượt trội. Việc họ vượt qua chủ nhà Thái Lan ở bán kết cho thấy bản lĩnh và khả năng chịu áp lực cực tốt. Vũ khí lợi hại nhất của Philippines vẫn là những tình huống bóng bổng và tận dụng sải chân dài để tranh chấp tay đôi.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines đang chứng kiến một sự thay đổi cục diện đáng chú ý. Dù xét về tổng thể, Việt Nam vẫn chiếm ưu thế áp đảo với 10 chiến thắng trong 13 lần chạm trán, nhưng Philippines đã vươn lên trở thành "khắc tinh" khó chịu nhất của chúng ta trong vài năm gần đây.

Đáng chú ý, trong 3 lần đối đầu gần nhất kể từ năm 2022, đội tuyển Việt Nam đều phải nhận thất bại, bao gồm trận thua 0-4 tại AFF Cup 2022, trận thua 1-2 tại SEA Games 32 và mới đây nhất là thất bại 0-1 ngay tại vòng bảng SEA Games 33 này. Tính riêng tại đấu trường SEA Games, hai đội đã gặp nhau 9 lần với 7 chiến thắng thuộc về Việt Nam, nhưng 2 trận thua lại rơi đúng vào hai kỳ đại hội gần nhất.