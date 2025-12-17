Bùng nổ cảm xúc SEA Games 33: Hạ Thái Lan giành HCV, cầu thủ bóng ném Việt Nam khóc nức nở vì hạnh phúc

Bước vào trận chung kết với đối thủ duyên nợ Thái Lan chiều ngày 17/12 tại SEA Games 33, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đối mặt với áp lực không nhỏ từ các khán đài Thái Lan. Tuy nhiên, với chiến thuật hợp lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ BHL, tuyển Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Việt Nam đã triển khai lối chơi tấn công đa dạng, kết hợp giữa những pha dứt điểm uy lực từ biên và các tình huống phối hợp trung lộ sắc sảo. Hàng phòng ngự chơi tập trung, bọc lót tốt đã khiến các chân sút chủ nhà Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Việt Nam thắng Thái Lan giành HCV

Càng về cuối trận, sự vượt trội về thể lực và tâm lý thi đấu đã giúp Việt Nam nới rộng khoảng cách điểm số. Những nỗ lực bám đuổi của đội bóng xứ Chùa Vàng dường như bất lực trước lối chơi kỷ luật và đầy gắn kết của các cô gái áo đỏ. Chung cuộc Việt Nam thắng 24-16.

Chiến thắng trước Thái Lan một lần nữa chứng minh bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, kiên cường, tài năng và luôn rạng rỡ ở những thời điểm quyết định nhất. HCV SEA Games 33 khiến nhiều cầu thủ không kìm được nước mắt bật khóc hạnh phúc cùng nhau.

Đội trưởng Hà Thị Hạnh xúc động khi giành HCV (Video: HĐ)

Niềm hạnh phúc của tuyển Việt Nam

Nữ VĐV bật khóc được đồng đội bế ăn mừng

Việt Nam chiến thắng với tỉ số 24-16

Thành tích này là quả ngọt sau chuỗi ngày tập luyện gian khổ và sự đầu tư bài bản của bộ môn bóng ném

Chiến thắng này không chỉ là tấm HCV quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam mà còn là lời khẳng định đanh thép về vị thế thống trị của bóng ném nữ Việt Nam tại đấu trường khu vực

Hà Thị Hạnh băng băng tấn công

Các VĐV Việt Nam đầy nỗ lực

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam

