Xô xát: Thủ môn Philippines lao vào đẩy cầu thủ Việt Nam, trận chung kết SEA Games "căng như dây đàn"

Tối ngày 17/12, tại Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận chung kết SEA Games 33 đối đầu với ĐT Philippines. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính và cả những tranh cãi trọng tài. Đặc biệt những phút cuối hiệp 2 đã xảy ra tình huống xô xát giữa thủ môn Philippines và tiền vệ Hải Linh của Việt Nam.

Cụ thể ở phút 90, trong tình huống tranh chấp trước khung thành của Philippines, Hải Linh đã cố lao vào để tìm kiếm cơ hội. Đồng thời trong tình huống này thủ môn McDaniel của Philippines đã lao ra. Cả hai va chạm với nhau khiến McDaniel nổi nóng đẩy người tiền vệ Việt Nam. Ngay sau đó các cầu thủ nữ Việt Nam đã nhanh chóng xuất hiện để bảo vệ đồng đội. Tình huống khiến cho trận đấu càng căng thẳng trước khi bước vào hiệp phụ.

Thủ môn Philippines lao vào Hải Linh ăn thua

Bích Thuỳ chạy đến bảo vệ Hải Linh

Cầu thủ hai bên xảy ra tranh cãi

Trận đấu trở nên căng thẳng

Kết quả thủ môn Philippines phải nhận thẻ vàng

Trước đó, tâm điểm của hiệp một diễn ra ở phút 29, khi Bích Thùy có pha đánh đầu cận thành tung lưới đối phương sau đường tạt bóng chuẩn xác của đồng đội. Dù băng xuống từ vị trí hoàn toàn hợp lệ (cách hậu vệ cuối cùng gần 2m), trọng tài biên vẫn bất ngờ căng cờ báo việt vị, tước đi bàn thắng mười mươi của Việt Nam. Quyết định sai lầm này đã gây ra sự phẫn nộ từ phía ban huấn luyện và người hâm mộ trên khán đài.