Phỏng vấn nóng trọng tài FIFA: "Trọng tài sai hoàn toàn khi không công nhận bàn thắng của Việt Nam"

Trận chung kết SEA Games 33 tối ngày 18/12 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Phút 29, từ một pha dàn xếp tấn công bài bản bên cánh phải, Vạn Sự nỗ lực đi bóng rồi tạt chuẩn xác để Bích Thùy băng vào xé lưới đối phương.

Tuy nhiên, trong khi các cầu thủ Việt Nam đang ăn mừng phấn khích, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Trọng tài chính ngay lập tức cắt còi khước từ bàn thắng của Việt Nam. Quyết định này khiến Ban huấn luyện và các cầu thủ nữ Việt Nam vô cùng ngỡ ngàng, nỗ lực phân trần với trọng tài nhưng không thể thay đổi được cục diện.

Bích Thuỳ phản ứng khi mất bàn thắng

Các cầu thủ khó hiểu với quyết định của trọng tài

Trọng tài FIFA lên tiếng

Ngay sau tình huống tranh cãi, các góc quay chậm của truyền hình trực tiếp đã bóc trần sai sót của tổ trọng tài. Hình ảnh cho thấy rõ ràng tại thời điểm Vạn Sự thực hiện đường chuyền, Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines một khoảng cách khá an toàn.

Nhận định về tình huống này, một trọng tài FIFA người Việt Nam khẳng định:

“Quả đấy chắc chắn chưa việt vị. Tại thời điểm chuyền bóng, cầu thủ nữ Việt Nam đứng trên hậu vệ thứ hai của Philippines rất xa. Việc không công nhận bàn thắng của ĐT nữ Việt Nam là sai hoàn toàn”.

Việc bị mất bàn thắng hợp lệ trong thế trận giằng co đã gây ra những ức chế tâm lý không nhỏ cho các học trò HLV Mai Đức Chung. Đây không phải là lần đầu tiên tại SEA Games 33, ĐT nữ Việt Nam gặp bất lợi từ những quyết định khó hiểu của "vua áo đen". Tại vòng bảng, trong cuộc đối đầu cũng với Philippines, sức ép tâm lý cũng khiến tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại sát nút 0-1.