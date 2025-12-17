Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!

Hải Đăng, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 23:28 17/12/2025
Cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam buồn bã khi chỉ giành HCB tại SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại SEA Games 33 bằng trận chung kết đầy nghiệt ngã với Philippines tối ngày 18/12

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường, bản lĩnh và có bàn thắng trong 90 thi đấu chính nhưng lại bị trọng tài "tước" bàn thắng, bắt sai tình huống việt vị

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 3.

Trận đấu sau 2 hiệp phụ phải bước vào loạt penalty quyết định nhưng các cô gái Việt Nam đã để thua 5-6 Philippines

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 4.

Cầu thủ nữ buồn bã sau tình huống đá hỏng penalty

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 5.

Các đồng đội đã lập tức đến an ủi Trần Thị Thu

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 6.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 7.

Tuyển nữ Việt Nam hồi hộp trên loạt luân lưu 11m

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 8.

Loạt luân lưu cân não

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 9.

Sau cùng nhưng giọt nước mắt đã rời, tuyển nữ Việt Nam giành HCB theo một kịch bản đầy cay đắng

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 10.

Bích Thuỳ cùng các đồng đội buồn bã trên bục nhận huy chương

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 11.

Các cầu thủ Việt Nam đã khóc rồi nhưng hãy đứng lên vì ngày hôm nay tuyển nữ Việt Nam đã rất cố gắng và bản lĩnh rồi

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!- Ảnh 12.

Người hâm mộ trên khán đài cũng không kìm được nước mắt

Ảnh: Phạm Huyền - HĐ

