HLV Mai Đức Chung: "Việt Nam thua trên thế ngẩng cao đầu ở SEA Games"

Sau thất bại đầy cay đắng trước đối thủ Philippines ở trận chung kết SEA Games 33 tối ngày 17/12, HLV Mai Đức Chung đã không giấu nổi sự thất vọng về công tác trọng tài. Dù vậy, ông khẳng định các học trò của mình đã có một trận đấu kiên cường và xứng đáng được tôn trọng.

"Tôi không muốn chê bai công tác tổ chức SEA Games, nhưng phải nói thẳng rằng các quyết định của trọng tài ở môn bóng đá nữ lần này rất không chuẩn xác", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

HLV Mai Đức Chung không hài lòng về công tác trọng tài (Ảnh: PH)

HLV đội tuyển nữ Việt Nam lấy dẫn chứng cụ thể hai tình huống then chốt trong trận với Philippines:

"Chúng tôi chịu thiệt thòi trong hai trường hợp rõ ràng. Đầu tiên là một tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm đối phương mười mươi nhưng bị bỏ qua. Sau đó, một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, không hề việt vị của Việt Nam lại bị từ chối. Ngay cả HLV đội tuyển Thái Lan khi sang chia buồn với tôi cũng thừa nhận họ không hiểu vì sao bàn thắng đó lại không được công nhận".

Dù phải đối mặt với đối thủ có lợi thế về hình thể và thường xuyên sử dụng lối đá bóng bổng, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một ngày thi đấu đấu pháp hợp lý. HLV Mai Đức Chung dành lời khen ngợi đặc biệt cho tinh thần quả cảm của các học trò:

"Tôi biết họ sẽ tận dụng chiều cao để chơi bóng bổng và chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ để hóa giải lối chơi đó. Các vận động viên đã thi đấu cực kỳ tốt, kiên cường và bịt mọi ngả đường vào khung thành".

Theo HLV Mai Đức Chung, việc để thua trong một trận đấu mà đội tuyển chiếm ưu thế về thế trận nhưng bị tước đi những thành quả xứng đáng là một điều khó chấp nhận. Tuy nhiên, ông vẫn đầy tự hào về các học trò: "Chúng ta thua nhưng không lép vế, không bị đè bẹp. Tuyển nữ Việt Nam thua trên tâm thế ngẩng cao đầu".

Tuyển nữ Việt Nam ngẩng cao đầu (Ảnh: PH)

HLV Mai Đức Chung tin rằng đây sẽ là động lực để đội bóng hoàn thiện hơn trong tương lai. Ông khẳng định toàn đội sẽ không để nỗi buồn làm nhụt chí.

"Bóng đá có thắng có thua, đó là quy luật. Chúng tôi buồn vì thất bại nhưng phải biết đứng dậy ngay tại nơi mình vấp ngã, chứ không phải để nỗi buồn trôi đi một cách vô nghĩa. Tôi hoàn toàn hài lòng với nỗ lực của các vận động viên, chỉ tiếc rằng công tác trọng tài quá kém đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội bóng và uy tín của giải đấu".