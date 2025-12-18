Chính thức: Hot girl eSports Thái Lan bị cấm thi đấu trọn đời - cú “one-shot” khép lại drama gian lận chấn động SEA Games

Tiếng hò reo ở sân đấu SEA Games 33 còn chưa kịp lắng xuống thì làng esports Đông Nam Á đã "dậy sóng" vì bê bối gian lận chấn động nhất lịch sử. Nội dung Arena of Valor (RoV) nữ bất ngờ trở thành tâm điểm của một drama khi tuyển thủ Thái Lan - hot girl Tokyogurl - bị phát hiện gian lận, kéo theo hệ quả nghiêm trọng: đội RoV nữ Thái Lan rút lui hoàn toàn, còn cá nhân Tokyogurl nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn.

Cụ thể, theo Dailynews, ngay khi sự việc được làm rõ, hàng loạt án phạt đồng loạt được đưa ra với Tokyogurl. Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) xác nhận Tokyogurl vi phạm điều 9.4.3 luật thi đấu, bị loại ngay khỏi SEA Games 33. Toàn bộ đội RoV nữ Thái Lan rút khỏi giải.

Nhà phát hành Garena cấm Tokyogurl tham gia mọi giải RoV, án phạt có hiệu lực từ 16/12/2025. Đội chủ quản TALON cũng chấm dứt hợp đồng tuyển thủ ngay lập tức. Ban tổ chức RoV Esports cấm Tokyogurl thi đấu trọn đời ở tất cả các giải RoV.

Nữ game thủ Thái Lan có hành vi gian lận ở SEA Games 33 bị cấm thi đấu trọn đời (Ảnh: Dailynews)

Ngày 17/12/2025, ông Santi Lohtong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) - đã cùng các tuyển thủ và HLV lên sóng Hone Krasae để nói rõ về drama vừa qua.

Nói về câu hỏi Tokyogurl có thực sự giỏi hay không, ông Santi thẳng thắn cho biết dựa trên thống kê trước đây thì cô ấy khá nổi bật, nhưng sau khi trực tiếp nói chuyện và xem toàn bộ bằng chứng rõ ràng, cá nhân ông "không dám khẳng định cô ấy giỏi thật" và thậm chí cho rằng "đó có thể là hàng giả". Ông cũng không né tránh trách nhiệm của ban huấn luyện khi đặt câu hỏi HLV đã dùng tiêu chí gì để đánh giá tuyển thủ, bởi nếu quy trình tuyển chọn chính xác thì đã không xảy ra sự việc này, đồng thời khẳng định TESF sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm nội bộ.

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan trả lời các câu hỏi liên quan đến nữ tuyển thủ gian lận ở SEA Games 22 (Ảnh: Khaosod)



Liên quan đến khoảnh khắc Tokyogurl vội vàng lên sân khấu setup thiết bị trước trận gặp Việt Nam, ông Santi khẳng định chắc chắn có vấn đề vì esports luôn để lại "dấu vết" trên điện thoại thi đấu và không thể chối cãi. Ông nhấn mạnh ban quản lý không cho phép tuyển thủ tự ý setup từ đầu, hành động này đã vi phạm quy tắc và trọng tài chuyên nghiệp không thể bỏ qua. Khi kiểm tra thiết bị, TESF phát hiện trong một ứng dụng viết tắt là DC có tới hai tài khoản đăng nhập cùng lúc, tất cả đều đã được chụp màn hình và lưu giữ làm bằng chứng; việc Tokyogurl thường nói ID bị logout phải login lại khiến ông tin rằng đã có người bên ngoài đăng nhập thay trong thời điểm đó.

Giải thích lý do chỉ Tokyogurl bị cấm thi đấu trong khi cả đội tuyển RoV nữ Thái Lan lại rút khỏi SEA Games, ông Santi cho biết trưởng trọng tài người Philippines xác nhận chỉ một mình Tokyogurl cài phần mềm bị cấm, không có đồng đội nào tiếp tay hay cản trở nên về mặt luật chỉ xử phạt cá nhân. Tuy nhiên, sau khi thảo luận nội bộ, hiệp hội và đội tuyển cảm thấy quá xấu hổ, và quyết định không tiếp tục thi đấu là để thể hiện tinh thần cũng như danh dự của người Thái, đồng thời ông tiết lộ các đoàn khác tại sân đấu SEA Games đã đến động viên đội tuyển Thái Lan sau quyết định này.

Trước thông tin Tokyogurl nhập viện vì hoảng loạn, ông Santi cho biết tối hôm đó TESF đã đưa cô đi kiểm tra, bệnh viện Chulalongkorn cử bác sĩ đến thăm khám và khuyên nhập viện, toàn bộ chi phí do ông chi trả. Tuy nhiên, kết luận của bác sĩ là viêm ruột chứ không phải vấn đề liên quan đến não bộ, và theo quan điểm cá nhân của ông, đây giống biểu hiện "sợ thua" hơn là một cơn hoảng loạn thực sự.

Về nghi vấn có người chơi hộ, Chủ tịch TESF khẳng định hiệp hội đã giữ đầy đủ bằng chứng và Tokyogurl sai 100%, đồng thời nhấn mạnh hình phạt nặng nhất là cấm vĩnh viễn khỏi đội tuyển quốc gia. Ông cảnh báo nếu đội tuyển nào khác nhận Tokyogurl, đội đó cũng sẽ không còn quyền tham gia đội tuyển quốc gia nữa vì không thể chấp nhận việc đưa gian lận vào hệ thống. Ông cũng cho biết mọi email đăng nhập đều có file log và TESF đang truy vết đăng nhập từ đâu, bởi theo ông "nếu gian lận mà vẫn thua thì còn nhục hơn". Người bị nghi ngờ chơi hộ được tiết lộ là một tuyển thủ bán chuyên, và nếu xác minh đúng, người này sẽ không còn được phép liên quan đến bất kỳ tổ chức esports nào trực thuộc hiệp hội.

Kết lại buổi chia sẻ, ông Santi cho biết đã tham khảo ý kiến Ủy ban Thể thao Thái Lan và khẳng định sai từ ai thì xử người đó, nhưng bất kỳ ai liên quan cũng đều phải chịu trách nhiệm, bởi ông yêu esports và cảm thấy rất buồn khi có người làm tổn hại đến hình ảnh của bộ môn này.