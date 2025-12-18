Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực

Tuy nhiên, nỗi bất lực lại đến khi cuối hiệp 2, Bích Thuỳ bất ngờ bị thay ra dủ bản thân cô không muốn rời sân và vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Trên đường pitch, tiền vệ sinh năm 1994 vừa đi vừa ném bắng đeo tay, trở về ca bin của tuyển nữ Việt Nam, Thái Thị Thảo đưa áo pitch cho Bích Thuỳ nhưng cô ném thẳng xuống đất. Chính Hải Yến là người tự tay mặc áo pitch lại cho Bích Thuỳ. Các thành viên tuyển nữ Việt Nam liên tục động viên Bích Thuỳ ở khoảnh khắc này