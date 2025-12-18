Bích Thùy: "Trọng tài đã đánh cắp bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của tôi"

Dù đã cống hiến một pha bay người đánh đầu đẳng cấp, tiền vệ Nguyễn Bích Thùy vẫn phải ngậm ngùi rời sân trong nước mắt khi trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ. Đây cũng là tình huống gián tiếp khiến tuyển nữ Việt Nam đánh mất ngôi hậu vào tay Philippines trong trận chung kết SEA Games 33.

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tối 17/12 tại Chonburi (Thái Lan) đã để lại một vết gợn lớn về công tác trọng tài. Phút 29, từ quả tạt chính xác của Vạn Sự, Bích Thùy băng vào dứt điểm bằng đầu hiểm hóc tung lưới Philippines. Tuy nhiên, niềm vui của các cô gái áo đỏ sớm vụt tắt khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Bích Thuỳ vừa ăn mừng... (Ảnh: PH)

Thì trọng tài phất cờ việt vị (Ảnh: PH)

Xem lại băng ghi hình chậm, người hâm mộ và giới chuyên môn đều phẫn nộ khi thấy Bích Thùy vẫn đứng trên hàng phòng ngự đối phương ít nhất một sải tay. Trong một trận đấu không có VAR, sai lầm này của tổ trọng tài đã không thể thay đổi, buộc Việt Nam phải tiếp tục thi đấu trong thế ức chế tâm lý.

Chia sẻ sau trận đấu, Bích Thuỳ không được nỗi buồn.

"Tôi cảm thấy rất tệ, buồn và tiếc nuối. Trọng tài đã "đánh cắp" bàn thắng đánh đầu đẹp nhất sự nghiệp của tôi rồi. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình nhưng không thể bảo vệ được HCV. Xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ".

Bích Thuỳ buồn bã và tiếc nuối sau trận đấu (Ảnh: HĐ)

Trước trận đấu, nữ tiền vệ sinh năm 1994 từng hy vọng sẽ ghi bàn để dành tặng người cha quá cố, nhưng quyết định sai lầm của trọng tài đã biến khoảnh khắc thăng hoa thành một ký ức buồn.

Dù chơi nỗ lực trong suốt thời gian còn lại, tuyển nữ Việt Nam đã không thể xuyên thủng màng lưới đối phương và cuối cùng chấp nhận thất bại 5-6 trên loạt sút luân lưu đầy may rủi.