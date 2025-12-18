Vé "chợ đen" trận chung kết SEA Games Việt Nam vs Thái Lan tăng chóng mặt, cẩn thận kẻo bị lừa

Cơn "khát vé" xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan lúc 19h30 tối nay 18/12 đang đẩy giá thị trường "chợ đen" lên mức kỷ lục, khi hệ thống phân phối chính thức gần như tê liệt trước nhu cầu quá lớn của người hâm mộ.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc các trận bán kết vang lên, xác lập cuộc đối đầu trong mơ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, hệ thống đăng ký vé trực tuyến của BTC SEA Games 33 đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Hàng trăm nghìn lượt truy cập cùng lúc khiến trang web liên tục báo lỗi, khiến cơ hội sở hữu tấm vé chính quy trở thành cuộc đua may rủi đối với cổ động viên cả hai nước.

Theo thông báo từ BTC, dù sân vận động Rajamangala có sức chứa lên đến 51.000 chỗ ngồi, nhưng thực tế chỉ có khoảng 30.000 vé được phát hành cho trận chung kết. Nguyên nhân là do khu vực khán đài phía Zone E đã bị phong tỏa để lắp đặt thiết bị phục vụ cho Lễ bế mạc SEA Games diễn ra vào ngày 20/12. Việc cắt giảm gần 1/2 công suất sân vào đúng trận cầu đinh nhất giải đấu đã tạo ra một "cơn khát" chưa từng có. Theo đó, cho đến hiện tại vé xem trận chung kết đang được rao bán với mức giá 60-80 USD (khoảng hơn 2 triệu tiền Việt Nam).

Người hâm mộ nên lưu ý khi mua vé bên ngoài xem U22 Việt Nam đá với Thái Lan

Tuy nhiên, người hâm mộ cần thận trọng khi mua vé bên ngoài, bởi vé trận đấu này được BTC SEA Games cho đăng ký miễn phí. Người hâm mộ vào sân phải có hộ chiếu đã đăng ký với hệ thống của BTC. Người hâm mộ nếu vé từ bên ngoài có thể "tiền mất tật mang", tốn tiền mà không thể vào sân.