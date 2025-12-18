19h30 hôm nay U22 Việt Nam đấu Thái Lan tại chung kết SEA Games 33: Lộ diện trọng tài điều khiển trận đấu

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU (Đang cập nhật)

Tối nay lúc 19h20 ngày 18/12, tâm điểm của thể thao khu vực sẽ đổ dồn về sân vận động quốc gia Rajamangala (Thái Lan), nơi diễn ra trận "chung kết trong mơ" giữa U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan trong khuôn khổ SEA Games 33.

18h00: Tổ trọng tài điều khiển trận đấu đến sân làm việc

Lộ diện trọng tài điều khiển trận đấu

Trọng tài người Iran, ông Mooud Bonyadifard, được chỉ định cầm còi chính trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Sinh năm 1985 tại Shahr-e Kord (Iran), ông Mooud Bonyadifard sớm theo đuổi sự nghiệp trọng tài. Năm 2011, ông chính thức bước vào làng cầm còi chuyên nghiệp khi làm nhiệm vụ tại Persian Gulf Pro League – giải vô địch quốc gia Iran. Với kinh nghiệm và năng lực được đánh giá cao, chỉ hai năm sau đó, ông được FIFA trao chứng nhận trọng tài quốc tế.

Trọng tài người Iran, ông Mooud Bonyadifard

Thông tin trước trận đấu

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cũng đang tràn đầy tự tin để phá hỏng bữa tiệc của đối thủ. Lợi thế của U22 Việt Nam nằm ở dàn cầu thủ trẻ đang là trụ cột tại V.League như Đình Bắc hay trung vệ Phạm Lý Đức. Sự trưởng thành từ môi trường bóng đá chuyên nghiệp giúp các cầu thủ giữ được cái đầu lạnh trước sức ép từ hàng chục nghìn cổ động viên Thái Lan trên khán đài Rajamangala.

Trong khi đó, U22 Thái Lan đang hội tụ đầy đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, đội chủ nhà đã thể hiện một lối chơi đầy thực dụng nhưng không kém phần biến hóa. Sức mạnh của "Voi chiến" năm nay nằm ở sự kết hợp giữa những nhân tố giàu kinh nghiệm tại Thai League và thể hình vượt trội.

Không chỉ mạnh về chuyên môn, U22 Thái Lan còn đang có động lực cực lớn. Chủ tịch Madam Pang trao thưởng nóng lên tới 1 triệu baht, U22 Thái Lan chắc chắn sẽ biến sân Rajamangala thành một thử thách khắc nghiệt nhất mà U22 Việt Nam phải đối mặt từ đầu giải.