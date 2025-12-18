Hot: Lộ danh tính tổ trọng tài trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tối nay ở SEA Games 33

Chỉ còn ít giờ trước khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan chính thức diễn ra vào 19h30 tối nay 18/12. Trước giờ thi đấu, danh tính tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã được công bố, khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi chú ý.

Theo đó, trọng tài chính được phân công bắt trận "đại chiến" giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan này là ông Mooud Bonyadifard - trọng tài người Iran, thuộc cấp FIFA, sở hữu bề dày kinh nghiệm ở nhiều giải đấu lớn của châu Á. Hai trợ lý trọng tài biên gồm Ildorom Alireza (Iran) và Bang Ji Yeol (Hàn Quốc).

(Ảnh: Instagram nhân vật)

Trọng tài Mooud Bonyadifard sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2011 và được FIFA công nhận từ năm 2013. Ông từng cầm còi tại AFC Champions League, Asian Cup, vòng loại World Cup cũng như nhiều giải đấu quan trọng cấp độ châu lục. Vị "vua áo đen" này không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam, khi từng điều khiển một số trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây.

Trong bối cảnh các quyết định của trọng tài tại SEA Games 33 liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi, netizen đang mong chờ sự công tâm của tổ trọng tài cho trận chung kết quan trọng nhất giải. Trước đó, HLV Kim Sang Sik của U22 Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn trận đấu cuối cùng diễn ra công bằng, đúng tinh thần thể thao và an toàn cho các cầu thủ.

Trận chung kết U22 Việt Nam - U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 tối 18/12 trên sân Rajamangala, hứa hẹn là màn so tài căng thẳng cả về chuyên môn lẫn cảm xúc. Cái tên của trọng tài bắt chính cũng đang được fan đặc biệt quan tâm, với hy vọng trận đấu sẽ được điều hành "mát tay", không để lại những tranh cãi đáng tiếc.