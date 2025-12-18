Kỳ tích: 3 chị em ruột trong một gia đình giành 3 HCV môn vật SEA Games 33 cho Việt Nam

Trong một ngày thi đấu bùng nổ tại SEA Games 33, ba chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã cùng nhau bước lên bục cao nhất, tạo nên một cột mốc chưa. từng có trong lịch sử thể thao nước nhà.

3 chị em gái cùng giành HCV ở SEA Games (Ảnh: NVCC)

Trưa ngày 18/12/2025, tại nhà thi đấu môn Vật trong khuôn khổ SEA Games 33 tại Thái Lan, quốc kỳ Việt Nam đã liên tục được kéo lên khi cả ba chị em Mỹ Linh, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang lần lượt đánh bại các đối thủ để giành HCV. Đây không chỉ là thành công về mặt chuyên môn mà còn là câu chuyện hiếm có của thể thao khu vực khi 3 vận động viên là chị em ruột trong một gia đình cùng đăng quang tại một kỳ đại hội.

Đến từ huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, ba cô gái là niềm tự hào của một gia đình có truyền thống võ thuật, nơi có tới 5 trên 7 người con theo đuổi nghiệp thảm đấu chuyên nghiệp.

Mỗi tấm huy chương đều mang một ý nghĩa riêng, đánh dấu sự trưởng thành và bản lĩnh của từng cá nhân:

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCV nội dung 62kg sinh năm 1997 tiếp tục khẳng định vị thế "độc tôn" khi giành tấm HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp.

Nguyễn Thị Mỹ Trang đấu nội dung 57kg chiến thắng áp đảo tại để bảo vệ thành công ngôi vương ở hạng cân của mình.

Nguyễn Thị Mỹ Linh hạng 53kg sinh năm 2003 đã có màn ra mắt SEA Games không thể ấn tượng hơn. Dù lần đầu bước ra sân chơi lớn, Mỹ Linh đã thi đấu đầy tự tin để hoàn tất "bộ sưu tập vàng" cho gia đình.