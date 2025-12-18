Bỏ lại "nỗi đau" trọng tài, ĐT nữ Việt Nam ngẩng cao đầu về nước trong yêu vòng tay yêu thương của người hâm mộ

Chiều ngày 18/12, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước sau hành trình giành HCB SEA Games 33. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines tại chung kết SEA Games 33 tối ngày 17/12 vẫn gợi nhiều nỗi buồn khi tuyển Việt Nam bị tước mất bàn thắng do trọng tài báo việt vị. Dẫu vậy, tuyển nữ Việt Nam đã tạm gác nỗi buồn, ngẩng cao đầu về nước bởi như HLV Mai Đức Chung chia sẻ, các cầu thủ đã rất nỗ lực và tuyển Việt Nam có thể "ngẩng cao đầu" tại SEA Games 33.

Tuyển nữ Việt Nam được chào đón ở TP.HCM (Video: Di Anh)

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực, bản lĩnh và quyết tâm cao, vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt ở trận chung kết. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, toàn đội vẫn để lại nhiều dấu ấn chuyên môn cũng như tinh thần cống hiến, nhận được sự ghi nhận và ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước. Tại TP.HCM, Huỳnh Như và các đồng đội trở về trong vòng tay yêu thương từ người hâm mộ. Các cầu thủ đều nở nụ cười rạng rỡ với tấm HCB quý giá được đánh đổi bằng nhiều tháng liền nỗ lực tập luyện và thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam được chào đón trở về

Nụ cười rạng rỡ của Huỳnh Như

Các cầu thủ được chào đón nồng nhiệt

Đội trưởng Huỳnh Như tươi rói, Huỳnh Như chia sẻ: "Được thầy cô và người hâm mộ đến đón Như cảm thấy rất vinh dự và ấm áp".

Trong khi đó, Mỹ Anh cho biết: "Trận chung kết hôm qua hơi tiếc một chút, chúng em có thể đã gianhd HCV nhưng vì trọng tài đã không có bàn thắng. Chúng em tôi nhưng đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ".

Theo lịch trình, đội tuyển nữ sẽ chia làm 2 tốp về nước. Tốp đầu sẽ bay về Hà Nội và tốp 2 bay về TP.HCM. Toàn đội sẽ được nghỉ ngơi rồi sẽ được tập trung lại sớm để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup tổ chức tại Australia vào đầu tháng 3/2026. Tại giải đấu này tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh suất giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2027.

Huỳnh Như chụp ảnh cùng người hâm mộ