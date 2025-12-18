Đình Bắc đội mũ cối, cờ tổ quốc tung bay phấp phới mừng U22 Việt Nam "hạ" Thái Lan đẳng cấp giành vàng SEA Games

Tối ngày 18/12/2025, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok), đội tuyển U22 Việt Nam đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng không tưởng để đánh bại kình địch Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó chính thức bước lên bục cao nhất của bóng đá nam tại SEA Games 33.

120 phút trận đấu khép lại, U22 Việt Nam vỡ oà cảm xúc. Các cầu thủ tiến về khán đài ăn mừng với người hâm mộ.

Thái Sơn ăn mừng chiến thắng

Thủ môn Trung Kiên có một trận đấu bản lĩnh

Đình Bắc và Văn Thuận ôm lấy nhau

HLV Kim Sang-sik ăn mừng với học trò

Niềm vui chiến thắng

Các cầu thủ nhảy lên ăn mừng

Đình Bắc đội mũ cối chạy khắp sân

Khoảnh khắc Đình Bắc đội mũ cối bắt tay người hâm mộ

Đội phó U22 Việt Nam giơ cờ tổ quốc chạy khắp sân

Ở trận đấu này, ngay sau tiếng còi khai cuộc, sức ép khủng khiếp từ khán đài đã khiến các học trò của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc lúng túng để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, bản lĩnh của các "Chiến binh Sao Vàng" đã trỗi dậy mạnh mẽ. Phút 65, Đình Bắc thắp lại hy vọng bằng cú dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống 1-2, trước khi Lý Đức gây sức ép giúp Việt Nam có bàn thắng quý như vàng ở phút 88 để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong hai hiệp phụ, với nền tảng thể lực vượt trội, U22 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 105+, từ một tình huống phối hợp sắc lẹm, Thanh Nhàn ấn định tỷ số 3-2 đã trong sự ngỡ ngàng của người Thái. Lội ngược dòng nghẹt thở ngay trên thánh địa của đối thủ, U22 Việt Nam chính thức mang về tấm HCV danh giá cho đoàn thể thao nước nhà.

Ảnh: Hải Đăng