Tối 18/12, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã trải qua một đêm không thể nào quên. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, đội tuyển U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Thái Lan ngay trên sân nhà của đối thủ với tỉ số 3-2, chính thức giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng lịch sử này không chỉ khép lại hành trình đầy cảm xúc của thầy trò HLV trưởng, mà còn thắp lên niềm tự hào mạnh mẽ trong lòng hàng triệu người Việt.

Chiến thắng của U22 Việt Nam nhanh chóng lan tỏa thành làn sóng cảm xúc trên khắp cả nước. Từ những cổ động viên có mặt trực tiếp trên khán đài tại Thái Lan, đến hàng chục nghìn người theo dõi qua màn hình tại quê nhà, tất cả cùng chung một nhịp đập. Cờ đỏ sao vàng rợp khắp các con phố, tiếng hò reo vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí ăn mừng sôi động.

Không chỉ người hâm mộ bóng đá, dàn sao Việt cũng hòa chung niềm vui chiến thắng. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng ăn mừng. Nhiều nghệ sĩ liên tục cập nhật trạng thái, chia sẻ hình ảnh theo dõi trận đấu, bày tỏ sự tự hào khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch. Từ những story phủ kín sắc đỏ, đến các dòng chia sẻ đầy cảm xúc, tất cả góp phần tạo nên bức tranh ăn mừng đúng nghĩa là như vũ bão.

Hoa hậu Hương Giang đăng dòng trạng thái ăn mừng trước ngôi vô địch của đội tuyển U22 Việt Nam

Hoa hậu Bảo Ngọc dự đoán tối nay người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có đêm không ngủ

Hoa hậu Tiểu Vy hoà vào niềm vui chung

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cực phấn khích khi chia sẻ niềm vui chung

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chúc mừng thành tích của U22 Việt Nam

Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ cực tự hào

Diễn viên Thu Trang cực tự hào sau chiến thắng của U22 Việt Nam

Hiền Hồ tấm tắc khen chiến thắng của U22 Việt Nam là màn ngược dòng kinh điển

CEO Phạm Kim Dung không giấu niềm tự hào chung

Anh Trai Phạm Đình Thái Ngân ăn mừng cùng triệu triệu người hâm mộ