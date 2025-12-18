Giữa tháng 2, showbiz Trung Quốc chấn động trước thông báo xác nhận ly hôn của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu. Sau 9 năm chung sống với 1001 tin đồn đổ vỡ, cặp sao đã chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng của mình. Trong tuyên bố ly hôn, Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu không tiết lộ lý do tan vỡ. Vì vậy, nguyên nhân "đường ai nấy đi" của họ gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo, nhất là khi paparazzi hàng đầu Trác Vỹ từng úp mở rằng lý do ly hôn của 2 diễn viên hạng A "quá sốc để có thể nói ra". Xoay quanh cuộc hôn nhân tan nát của cặp sao hàng đầu Cbiz có nhiều đồn đoán. Trong đó, cả hai ngôi sao đều bị nghi vấn "ông ăn chả bà ăn nem" khi vẫn còn là vợ chồng.

Tuy nhiên, vào ngày 18/12, 1 nguồn tin trong showbiz đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi hé lộ nguyên nhân tan vỡ của cặp sao hàng đầu với tờ Sohu. Theo đó, có 4 lý do khiến Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy không thể tiếp tục chung sống. Về việc Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy có phản bội đối phương hay không, nguồn tin không đề cập.

Lý do Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn đang nhận được sự chú ý lớn. Ảnh: Sina.

Lý do đầu tiên khiến "Dương Quá và Tiểu Long Nữ" ly dị đến từ việc họ ít ở bên nhau, giao tiếp đứt đoạn. Sau khi cưới, Trần Nghiên Hy lui về làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp. Trong khi Trần Hiểu lại dày đặc lịch trình, nhận đóng phim quanh năm suốt tháng. Điều này khiến cặp vợ chồng này sống trong cảnh ly thân 1 thời gian dài. Cuối năm 2023, Trần Hiểu đề nghị ly hôn và chặn mọi phương thức liên lạc với vợ, chỉ trao đổi với Trần Nghiên Hy thông qua luật sư và trợ lý. Do đó, cơ hội hàn gắn và tái hợp của họ là bằng 0.

Thứ hai, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu vốn có tính cách rất đối lập. Minh tinh xứ Đài hướng ngoại, luôn xem trọng mọi ngày đặc biệt trong gia đình và muốn bạn đời phải đồng hành với mình. Còn Trần Hiểu hướng nội, đề cao không gian riêng và thích ở một mình. Theo thời gian, do không thể hòa hợp với lối sống của nhau, tình cảm của họ ngày càng phai nhạt.

Thứ 3, cặp sao mất cân bằng nghiêm trọng trong việc chịu trách nhiệm với gia đình. Việc chăm con và nội trợ đều do Trần Nghiên Hy đảm nhận, còn Trần Hiểu luôn vắng mặt trong các thời điểm quan trọng của cả nhà. Điển hình là tháng 12/2024, nam diễn viên không dự tang lễ của cha vợ, không chia buồn công khai. Thay vào đó, anh mải mê quay phim mới dù nhà vợ gặp biến cố lớn. Chính sự lạnh lùng này của Trần Hiểu trở thành giọt nước tràn ly khiến Trần Nghiên Hy không còn lưu luyến gì với anh.

Lý do cuối cùng đến từ việc cặp sao Thần Điêu Đại Hiệp đều bị xói mòn lòng tin dành cho nhau khi hôn nhân liên tục vướng phải những tin đồn thất thiệt nào Trần Nghiên Hy ngoại tình, nào Trần Hiểu vẫn còn lưu luyến tình cũ Triệu Lệ Dĩnh có thể bỏ vợ con bất kỳ lúc nào. Dù cả hai đều lên tiếng đính chính, nhưng sống trong tiêu cực lâu dài, họ cũng khó tránh khỏi sự rạn nứt, nghi ngờ đối phương.

Cuộc sống hôn nhân của Dương Quá và Tiểu Long Nữ" không hề màu hồng. Ảnh: QQ.

Hiện, lý do Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy ly hôn gây bàn tán xôn xao trong dư luận, hút 130 triệu người xem chỉ trong 1 tiếng đăng tải. Trên MXH, dân tình đồng loạt bày tỏ không có gì mong manh hơn hôn nhân của nghệ sĩ Cbiz. Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã ly hôn gần cả năm và ai trong họ cũng đã cuộc sống riêng. Do đó, những vấn đề đời tư xưa cũ xoay quanh mối quan hệ của họ không nên bới móc lên nữa.

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy nên duyên từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Năm 2016, họ tổ chức đám cưới rình rang, gây bão bằng những lời thề non hẹn biển ngọt ngào và nụ hôn dưới voan cưới đẹp như mơ. Nhưng hôn nhân của cặp đôi này chỉ ngọt ngào được hơn 2 năm. Từ năm 2018 - 2019, tin đồn về việc Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bất hòa bắt đầu rộ lên, sự tương tác giữa hai người cũng giảm dần. Trên mạng xã hội, những lời chúc mừng sinh nhật và khoảnh khắc ngọt ngào ngày càng thưa thớt. Theo truyền thông Trung Quốc, 2 năm trước thời điểm chính thức chia tay, mối quan hệ giữa cặp sao hạng A rất căng thẳng. Trần Hiểu không về nhà, không gặp con trai, thậm chí chấp nhận ra đi tay trắng để ly hôn Trần Nghiên Hy.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đóng Dương Quá - Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu