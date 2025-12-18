Bí mật của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Sau 6 năm, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm chính thức tái hợp trong dự án điện ảnh Tài. Đây là bộ phim đánh dấu lần đầu Mai Tài Phến ngồi ghế đạo diễn, còn Mỹ Tâm giữ vai trò Nhà sản xuất. Màn song hành của cả hai nhanh chóng khiến mạng xã hội rần rần, không chỉ vì dự án mới mà còn bởi loạt nghi vấn tình cảm lập tức được đào lại.

Sau khi hợp tác trong bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm nhanh chóng vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Cả hai liên tục bị cư dân mạng đặt vào tầm ngắm với loạt chi tiết được cho là của một cặp đôi kín tiếng, từ việc dùng đồ đôi, nhiều lần xuất hiện chung tại sân bay cho đến những tương tác bị cho là vượt mức đồng nghiệp thông thường.

Sau khi đóng chung phim, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau và có cử chỉ thân mật. Ảnh: Tổng hợp

Cư dân mạng soi được cả hai dùng đồ đôi càng dấy lên nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Tổng hợp

Trong số các "hint" từng gây xôn xao, chi tiết khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất là vào dịp Tết 2022. Thời điểm này, hình ảnh Mai Tài Phến được cho là về quê Mỹ Tâm đón Tết cùng gia đình nữ ca sĩ bất ngờ lan truyền. Nam diễn viên xuất hiện khá thoải mái, tất bật phụ giúp chuẩn bị cho năm mới, tạo cảm giác thân thuộc như người trong nhà. Loạt khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và làm dấy lên suy đoán rằng mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không chỉ dừng ở mức tin đồn, mà đã đủ chín muồi để ra mắt gia đình hai bên.

Đến tháng 2/2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sân bay. Dù cả hai che chắn khá kỹ và giữ khoảng cách nhất định khi di chuyển, khán giả vẫn nhanh chóng nhận ra hai nhân vật quen thuộc. Khoảnh khắc này một lần nữa khiến nghi vấn tình cảm giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được nhắc lại rầm rộ.

Fan bắt gặp Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết 2022. Ảnh: Tổng hợp

Lần cặp đôi bị tóm gọn ở sân bay khiến dân mạng bàn tán thêm về mối quan hệ. Ảnh: Tổng hợp

Chưa dừng ở đó, mạng xã hội tiếp tục xôn xao khi Mỹ Tâm vô tình để lộ hình ảnh được cho là chụp chung với Mai Tài Phến trong khoảnh khắc thả diều tại biệt thự riêng. Chi tiết này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, bởi khung cảnh đời thường và thân mật khác hẳn hình ảnh công việc thường thấy. Trước những suy đoán lan rộng, Mỹ Tâm sau đó đã lên tiếng trong một buổi livestream với thái độ thoải mái, hài hước, cho rằng đây chỉ là sự hiểu lầm và mọi người đang suy diễn quá nhiều.

Về phía Mai Tài Phến, nam diễn viên còn không che đậy tình cảm của mình khi gia nhập hội "chỉ follow mình em" trên mạng xã hội. Dạo trang cá nhân của Mai Tài Phến có rất nhiều bài đăng đều liên quan đến việc ủng hộ sản phẩm âm nhạc hoặc quảng bá liveshow của đàn chị.

Nhưng khi được hỏi về lý do lúc nào cũng xuất hiện bên Mỹ Tâm và có những hành động thể hiện tình cảm đặc biệt trong mỗi lần Mỹ Tâm tổ chức show diễn, thì Mai Tài Phến chỉ trả lời: "Ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những show của chị diễn rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao rồi, nên mình thích thì mình share thôi. Phến nghĩ với những điều mình thích thì cứ chia sẻ, mình đâu có làm gì sai. Giống như khi xem một bộ phim hay, Phến cũng sẽ giới thiệu với bạn bè về bộ phim đó, thì mình yêu quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị thì mình share cho mọi người biết. Phến cũng như những bạn fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được. Phến thấy vui, thích thì share thôi, mình thấy chuyện đó bình thường, nhiều khi những điều mình làm còn không bằng các bạn fan khác của chị Tâm".