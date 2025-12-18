Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng vì một đoạn clip đu trend của diễn viên Quốc Anh. Chỉ với vài chục giây ngắn ngủi, video này nhanh chóng cán mốc hơn 7 triệu lượt xem, trở thành một trong những clip được chia sẻ nhiều nhất trên TikTok của nam diễn viên.

Trong đoạn clip, Quốc Anh xuất hiện với phong cách đời thường, diện trang phục đơn giản, đeo tai nghe và thả dáng tại một toà nhà. Không cần diễn xuất cầu kỳ hay bối cảnh hoành tráng, visual sáng bừng cùng thần thái điềm tĩnh của nam diễn viên đã đủ khiến người xem dừng lại từ những giây đầu tiên. Nhiều cư dân mạng nhận xét, chính nét tự nhiên và cảm giác rất điện ảnh này đã tạo nên sức hút khó lý giải cho đoạn clip.

Visual bùng nổ của Quốc Anh trong clip đu trend hút hơn 7 triệu lượt xem. Clip: NVCC

Phía dưới phần bình luận, Quốc Anh nhận về cơn mưa lời khen. Từ gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cho đến phong cách ăn mặc đều được netizen đánh giá là chuẩn "tiêu chuẩn bạn trai" trong các phim ngôn tình.

Đáng chú ý, nhiều khán giả còn mang visual của Quốc Anh ra so sánh với Hứa Quang Hán - cái tên từng được mệnh danh là chồng quốc dân của màn ảnh Hoa ngữ. Trước những nhận xét như đẹp hơn xa hay không thua kém Hứa Quang Hán, dân mạng cũng gật gù đồng tình, cho rằng Quốc Anh sở hữu nét cuốn hút riêng, không hề lép vế khi đặt cạnh các mỹ nam đình đám châu Á.

Lên đồ đơn giản nhưng nhan sắc của Quốc Anh không phải dạng vừa. Ảnh: FBNV

Nhiều netizen còn ví von Quốc Anh với nam diễn viên nổi tiếng Hứa Quang Hán, so sánh nhan sắc mỹ nam Việt không thua kém. Ảnh: FBNV

Trên màn ảnh, Quốc Anh thường xuất hiện với hình tượng nam chính điển trai, chỉnh chu và cuốn hút. Ngoài đời, nam diễn viên cũng không kém cạnh khi sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao khiến nhiều người phải ngước nhìn. Trong một đoạn clip giới thiệu dàn diễn viên, Trấn Thành từng dành nhiều lời khen cho Quốc Anh và cho rằng anh là gương mặt rất may mắn về ngoại hình, mang nét đẹp mang tính quốc tế, khó phân biệt là trai Hàn, Thái, Đài Loan, Hồng Kông hay Việt Nam, chỉ cần nhìn vào đã thấy rõ đó là một trai đẹp.

Sở hữu chiều cao lên tới 1,86m, Quốc Anh có lợi thế hình thể giúp nam diễn dễ dàng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim và liên tục được giao vai chính ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Dù diễn xuất từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, Quốc Anh vẫn có chỗ đứng nhất định nhờ ngoại hình sáng và khả năng phù hợp với các vai nam thần.

Không ngoa khi nói Quốc Anh là nam thần màn ảnh vì nhan sắc khó chê vào đâu. Ảnh: FBNV