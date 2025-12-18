“Chị vẫn nhớ hai vợ chồng nuôi hai bé khi về nhà mới, trước khi có 3 thiên thần hiện tại. Chia buồn với vợ chồng Hà” - lời chia sẻ ngắn gọn của Lệ Quyên dành cho Tăng Thanh Hà khi hay tin chú cún Molly qua đời đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều người. Không cần quá nhiều câu chữ, chỉ một ký ức được nhắc lại cũng đủ cho thấy Molly đã gắn bó với gia đình Hà Tăng lâu và sâu đến nhường nào.

Đúng như chia sẻ của “Nữ hoàng phòng trà”, với Tăng Thanh Hà, Molly không đơn thuần là thú cưng, mà là một thành viên trong gia đình, cùng cô đi qua những năm tháng nhiều biến chuyển của cuộc đời. Từ những ngày đầu về nhà mới, khi tổ ấm còn chưa đủ đầy như hiện tại, cho đến lúc gia đình có thêm những “thiên thần nhỏ”, Molly vẫn luôn hiện diện lặng lẽ nhưng bền bỉ.

2 phút tua lại cả hành trình của Tăng Thanh Hà và chú chó Molly. Nguồn: Instagram nhân vật

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, công chúng thường nghĩ ngay đến hình ảnh “ngọc nữ” kín tiếng, cuộc sống gia đình viên mãn và lựa chọn rút lui khỏi showbiz để tìm về sự bình yên. Suốt hơn 10 năm qua, bên cạnh vai trò làm vợ, làm mẹ và người giữ lửa cho tổ ấm, cuộc đời của Hà Tăng còn có 2 “nhân vật” đặc biệt luôn hiện diện một cách âm thầm nhưng bền bỉ: Molly và April.

Từ ngày Tăng Thanh Hà về chung nhà với Louis Nguyễn thì Molly đã xuất hiện. Ảnh: Instagram nhân vật

Tăng Thanh Hà ghi lại mọi khoảnh khắc trong hành trình trưởng thành của Molly và April. Ảnh: Instagram nhân vật

Cả hai chú cún đều thuộc giống Labrador Retriever – hiền lành, thông minh và rất quấn người. Molly về với gia đình Tăng Thanh Hà từ năm 2013, tính đến nay đã có 12 năm gắn bó. Trong những hình ảnh đời thường được chụp tại biệt thự của Hà Tăng, Molly và April gần như luôn xuất hiện: khi nằm dài trong sân nhà, khi theo gia đình đi dạo, khi chơi đùa cùng các con nhỏ. Sự hiện diện ấy không phô trương nhưng quen thuộc đến mức trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của gia đình.

Không khó để nhận ra sự gắn bó đặc biệt ấy qua cách Tăng Thanh Hà gọi Molly là “baby”, “con”, hay qua những cử chỉ chăm sóc rất tự nhiên, gần gũi dành cho hai chú cún. Đó không phải là hình ảnh một ngôi sao khoe thú cưng, mà là hình ảnh của một người phụ nữ trân trọng những mối gắn kết bền lâu, dù là với con người hay với những người bạn bốn chân không biết nói.

Molly như thành viên của gia đình, được "mẹ" Hà tổ chức sinh nhật mỗi năm. Ảnh: FBNV

2 chú cún cũng là những người bạn lớn lên cùng các con của Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV

Những bức ảnh của Tăng Thanh Hà đa phần đều có sự xuất hiện của các "baby cún". Ảnh: FBNV

Thú cưng của Tăng Thanh Hà cũng góp mặt trong những chuyến du lịch của gia đình. Ảnh: FBNV

Các "thành viên" này cũng không thể vắng mặt trong những dịp đặc biệt. Ảnh: FBNV

Khi phải nói lời tạm biệt một người bạn bốn chân đã gắn bó hơn một thập kỷ, khoảng trống để lại là điều rất khó gọi tên. Đó không phải nỗi buồn ồn ào, mà là sự mất mát âm thầm, kéo dài trong từng thói quen rất nhỏ của đời sống hằng ngày. Chỉ những ai từng xem thú cưng như người thân mới thực sự hiểu được cảm giác ấy và cũng mới thấm hết nỗi lòng mà Tăng Thanh Hà đang trải qua.

Mười hai năm, với Tăng Thanh Hà, là một phần ký ức đẹp không thể thay thế. Và với Molly, đó cũng là một kiếp sống đủ đầy yêu thương, được lớn lên trong một gia đình ấm áp, được gọi bằng những cái tên thân thương, được yêu như một thành viên thực thụ. Có lẽ, điều an ủi lớn nhất trong khoảnh khắc chia ly này chính là cả Hà Tăng và Molly đều đã có với nhau một hành trình trọn vẹn.

Molly mất chắc chắn là khoảng trống lớn với Tắng Thanh Hà trong thời gian tới. Ảnh: FBNV