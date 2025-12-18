Bé tiểu học phát ngôn không thể ngờ về đám cưới Jungkook (BTS) và mỹ nhân aespa

2 tuần qua, tin tức Jungkook (BTS) - Winter (aespa) hẹn hò bí mật đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á. Trong suốt thời gian này, "nhất cử nhất động" của 2 nghệ sĩ liên tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Chiều 18/12, tờ Sports Seoul đưa tin, 1 đoạn video trình diễn của Winter đã trở nên viral trên TikTok và nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt bình luận trong thời gian ngắn. Trong số đó, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào comment của 1 bé tiểu học: "Cháu hy vọng 2 cô chú (Jungkook - Winter) sẽ kết hôn và xuất hiện trên chương trình The Return of Superman". Được biết, The Return of Superman là chương trình thực tế ghi lại quá trình các ông bố nổi tiếng đảm nhận nhiệm vụ 1 mình chăm con khi vợ vắng nhà. Như vậy, bé tiểu học đã bày tỏ mong muốn Jungkook - Winter sẽ kết hôn và có con với nhau qua bình luận hồn nhiên nói trên.

Ảnh: Naver

Bình luận của bé tiểu học liên quan tới chuyện kết hôn của Jungkook - Winter đã gây bão mạng xã hội xứ kim chi mới đây. Ảnh: Sports Seoul

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi bật cười trước bình luận hồn nhiên của bé tiểu học, đồng thời hoài niệm lại về thời con nít từng "đu idol" của mình: "Hồi tiểu học, tôi cũng từng là fan cuồng nhiệt của nghệ sĩ và từng tưởng tưởng về những thứ xa rời thực tế", "Đọc bình luận ngây thơ của bé này mà thấy buồn cười ghê", "Nhưng nếu mà thật sự có tập phim như bé đó nói thì chắc rating sẽ bùng nổ lắm đây",...

Vào sáng ngày 5/12, công chúng châu Á dậy sóng trước thông tin Jungkook đang hẹn hò với Winter. Cặp đôi để lộ nhiều bằng chứng như đồ đôi, tai nghe đôi, hình xăm đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến đối phương... 2 công ty quản lý trả lời lập lờ nước đôi "Chúng tôi không có lập trường gì cả" càng khiến cộng đồng mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự đang yêu nhau.

Winter được cho là đã diện quần đùi và đi đôi dép lê của Jungkook tới dự sự kiện họp fan. Ảnh: Koreaboo

Ngoài chi tiết chiếc quần và đôi dép lê nói trên, Jungkook - Winter còn lộ bằng chứng xăm hình mặt cún giống nhau trên tay. Ảnh: Koreaboo

Jungkook dành thời gian nghỉ phép quân ngũ đi xem concert của aespa, được cho là tới ủng hộ tinh thần cho Winter. Ảnh: Koreaboo

Trước đó, Jungkook kịch liệt phủ nhận hẹn hò Lee Yu Bi và Winter cũng có thái độ tương tự trước tin hẹn hò Jungwon (ENHYPEN). Nhưng tới lần này, cả 2 idol hàng đầu Kpop lại không kiên quyết bác bỏ tin đồn tình ái và điều này đã gây ra sự tranh cãi kịch liệt ngay trong cộng đồng fan của họ. Nhiều fan yêu cầu 2 idol cần đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, 1 bộ phận khác cho rằng hẹn hò là chuyện riêng tư của thần tượng và họ không có nghĩa vụ phải trả lời người hâm mộ.

Mối quan hệ giữa Jungkook - Winter đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực suốt thời gian qua. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom