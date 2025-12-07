Trưởng nhóm BTS bất lực, phủi tay khi Jungkook vướng ồn ào hẹn hò?

Cộng đồng fan BTS đang "loạn cào cào" với nghi vấn hẹn hò của Jungkook và Winter (aespa). Cặp đôi này để lộ nhiều bằng chứng lộ liễu, công ty lại trả lời ỡm ờ khiến fan hỗn loạn. Việc 2 nhân vật chính trong cuộc không lên tiếng làm fan càng thêm bức xúc.

Trong livestream của trưởng nhóm RM (BTS) tối ngày 6/12, nhiều fan đã tràn vào để hỏi về chuyện của Jungkook. Tuy nhiên, RM không thể trả lời cụ thể mà chỉ bất lực nói: "Bây giờ mình không còn có thể đại diện cả nhóm nữa vì mình cũng chỉ là một cá nhân mà thôi, với ý kiến và quan điểm riêng biệt. Bây giờ mỗi thành viên đều có cuộc sống riêng. Nên những điều các bạn mong đợi như là 'sao bạn không làm gì đó với thành viên này' hay 'báo cáo cho công ty biết đi chứ' thì không khả thi đâu".

Anh tiếp tục nói: "Hỏi dò thông tin của thành viên khác trong livestream riêng của mình hơi... không phải mình không nhắc đến vì không muốn. Xin đừng làm như vậy. Rất là buồn khi thấy các bạn vào xem livestream của mình chỉ để hỏi về các thành viên khác. Họ cũng có điện thoại mà và sẽ lên livestream nếu muốn. Mình mong các bạn biết điều đó". Cuối cùng, anh thông báo rằng album sắp hoàn thành, cả nhóm vẫn đang làm việc và tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. RM bày tỏ mong muốn bảo vệ BTS và gửi sự yêu thương đến ARMY.

RM tỏ ra bất lực, không thể trả lời...

... khi fan liên tục vào livestream hỏi về ồn ào Jungkook hẹn hò Winter

Những chia sẻ của RM nhanh chóng nhận được sự chú ý của netizen, kéo theo những tranh cãi về hàm ý anh muốn nói. Nhiều người cho rằng RM có thái độ bất lực, phủi tay rõ ràng và giờ đã không còn quản được Jungkook qua câu nói "Bây giờ mình không còn có thể đại diện cả nhóm nữa vì mình cũng chỉ là một cá nhân mà thôi" và "Bây giờ mỗi thành viên đều có cuộc sống riêng". Anh không hề muốn bị kéo vào ồn ào của Jungkook, cho rằng việc các fan ùa vào livestream của mình để hỏi về thành viên khác là không phù hợp.

Điều này cũng khiến nhiều người băn khoăn lo lắng cho nội bộ của BTS. Phải chăng nội bộ của nhóm đã "rã" nên trưởng nhóm không còn tiếng nói nữa? Nếu như trước đây, trưởng nhóm đại diện chịu trách nhiệm cho nhóm thì giờ đây dường như BTS đã thân ai nấy lo, RM không còn quản lý chặt chẽ các thành viên nữa. Nặng nề hơn, thậm chí RM còn bị cho là có thái độ "phủi tay" trước ồn ào của em út vàng Jungkook.

Phải chăng RM đã không còn tiếng nói với Jungkook?

Vào sáng ngày 5/12, công chúng châu Á chấn động trước thông tin Jungkook (BTS) hẹn hò với Winter (aespa). Cặp đôi để lộ nhiều "bằng chứng" như đồ đôi, tai nghe đôi, hình xăm đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến nhau... 2 công ty quản lý trả lời lập lờ nước đôi "Chúng tôi không có lập trường gì cả" càng khiến cư dân mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự hẹn hò. Trước đấy, Jungkook kịch liệt phủ nhận hẹn hò Lee Yu Bi và Winter cũng có thái độ tương tự trước tin hẹn hò Jungwon (ENHYPEN).

Đỉnh điểm là lúc Winter bị "bóc" mặc quần của Jungkook đến fansign. Hàng loạt khán giả đã chê trách mỹ nhân nhóm aespa vì cho rằng cô thiếu tôn trọng fan qua việc diện trang phục sơ sài, còn có thể là của bạn trai. Công chúng chỉ trích Winter dồn dập: "Thôi thì cứ hẹn hò nếu các bạn muốn. Nhưng đi đến buổi ký tặng fan mà lại diện đồ như vậy thì thật là kỳ cục", "Tôi không quan tâm họ có hẹn hò hay không, nhưng đến buổi gặp gỡ fan với trang phục như vậy thì thật là quá sốc", "Nếu diện đồ đôi thì cũng chả sao nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện với trang phục nam giới, nhìn bộ đồ trông quá rộng như vậy còn gì"...

Hiện tại, làn sóng chê trách Jungkook và Winter đang dâng cao. Hàng loạt fan trên khắp Hàn Quốc, Trung Quốc đang ồ ạt "thoát fan". Họ cho rằng 2 idol này thiếu tôn trọng fan khi liên tục "thả thính" yêu đương lộ liễu nhưng không chịu thừa nhận.

Chiếc quần này đã khiến cộng đồng fan dậy sóng

Công ty quản lý chỉ trả lời lấp lửng về mối quan hệ của cả 2



