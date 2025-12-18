Việt Nam vô địch: Đường phố vui như Tết rồi nè!

Tối 18/12, sau khi đội tuyển U22 Việt Nam vượt qua U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành ngôi vô địch SEA Game 33, hàng nghìn người dân đã tràn xuống các con đường trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM để ăn mừng chiến thắng. Những lá cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ, nhuộm đỏ khắp các tuyến phố.
Các CĐV xuống đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik hô vang "Việt Nam vô địch"
Tại TP.HCM, hàng ngàn cổ động viên đã ùa ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng nghìn cổ động viên tại thành phố Hà Nội đổ ra đường ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch.
Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch là niềm vui chung của tất cả hàng triệu người người hâm mộ.
Nhiều người nước ngoài cũng hòa vào dòng người xuống đường, cùng ăn mừng và chia sẻ bầu không khí sôi động, rực rỡ sau chiến thắng của U22 Việt Nam.
Cảnh tưởng khó tin trên đường phố: CĐV đi bão vẫn nghiêm chỉnh vì sợ camera AI
Biển người ken đặc tại trung tâm TP.HCM hoà cùng không khí ăn mừng chiến thẳng của U22 Việt Nam