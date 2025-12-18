Việt Nam vô địch: Đường phố vui như Tết rồi nè!

Tối 18/12, sau khi đội tuyển U22 Việt Nam vượt qua U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành ngôi vô địch SEA Game 33, hàng nghìn người dân đã tràn xuống các con đường trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM để ăn mừng chiến thắng. Những lá cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ, nhuộm đỏ khắp các tuyến phố.

Các CĐV xuống đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik hô vang "Việt Nam vô địch"

Tại TP.HCM, hàng ngàn cổ động viên đã ùa ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.

Tại TP.HCM, hàng ngàn cổ động viên ùa ra đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam, tạo nên không khí rộn ràng ngập tràn cờ hoa và cảm xúc tự hào.

Một đêm không ngủ của TP.HCM, khi bóng đá Việt Nam mang lại niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng nghìn cổ động viên tại thành phố Hà Nội đổ ra đường ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch.

Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch là niềm vui chung của tất cả hàng triệu người người hâm mộ.

Nhiều người nước ngoài cũng hòa vào dòng người xuống đường, cùng ăn mừng và chia sẻ bầu không khí sôi động, rực rỡ sau chiến thắng của U22 Việt Nam.

Nhiều người nước ngoài cùng xuống đường ăn mừng Việt Nam vô địch SEA Game 33

Có lẽ đây cũng là dịp hiếm có của những du khách nước ngoài khi được hoà mình vào không khí náo nhiệt, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chiến thắng của U22 Việt Nam gắn kết mọi người, khi cả người Việt lẫn bạn bè quốc tế cùng hòa chung niềm vui.

Một đêm hội thực sự, khi chiến thắng của U22 Việt Nam được sẻ chia bởi cả năm châu.

Cảnh tưởng khó tin trên đường phố: CĐV đi bão vẫn nghiêm chỉnh vì sợ camera AI

Vừa ăn mừng U22 Việt Nam vô địch, vừa nghiêm chỉnh chờ đèn xanh giữa dòng người đi bão.

Không khí ăn mừng cuồng nhiệt, nhưng trật tự giao thông vẫn được giữ vững trên các tuyến phố.

Đi bão mừng chiến thắng nhưng CĐV vẫn dừng xe ngay ngắn, tuân thủ đèn đỏ vì “ngại” camera AI

Biển người ken đặc tại trung tâm TP.HCM hoà cùng không khí ăn mừng chiến thẳng của U22 Việt Nam

Khu vực chợ Bến Thành người dân di chuyển kín đường, những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" vang vọng khắp nơi

Một người hâm mộ mặc nguyên bộ đồ chú ếch xanh xuống đường chia vui

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới được sống trong không khí chiến thắng rộn ràng đến thế



