Từ ngày mai, thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài sẽ có sự thay đổi mới mà người dân cần biết

Từ ngày 19/12/2025, cùng với sự kiện khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2, Cảng HKQT Nội Bài từng bước triển khai mô hình "Sân bay thông minh" (Smart Airport).

Lần đầu tiên, hành khách quốc tế sẽ được trải nghiệm quy trình làm thủ tục tự động hóa gần như toàn trình tại khu vực mở rộng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. (Lưu ý: Tại các khu vực sảnh hiện hữu, quy trình phục vụ vẫn được duy trì theo phương thức truyền thống để đảm bảo sự linh hoạt cho mọi đối tượng hành khách).

Ngay tại các cửa vào nhà ga, hành khách được hỗ trợ tra cứu thông tin thông minh bởi hệ thống màn hình đa năng. Thiết bị này tích hợp tính năng cảm ứng (touch-screen), cho phép hành khách tự tra cứu nhanh thông tin chuyến bay, vị trí các quầy làm thủ tục, tìm kiếm sơ đồ nhà ga, vị trí nhà hàng và các dịch vụ tiện ích chỉ với vài thao tác chạm đơn giản.

Bước vào khu vực check-in, thay vì phải xếp hàng chờ đợi tại các quầy thủ tục truyền thống, hành khách có thể chủ động tiến thẳng đến khu vực bố trí 24 Kiosk Check-in (tại đảo A/B và K/L) để tự chọn chỗ ngồi và in thẻ lên tàu bay. Ngay sau đó, hệ thống 24 quầy gửi hành lý tự động (Self Bag Drop) sẽ hỗ trợ hành khách tự thao tác cân, in và dán thẻ hành lý chỉ trong tích tắc. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, giúp hành khách hoàn toàn làm chủ thời gian của mình mà không phụ thuộc vào nhân viên phục vụ.

Ngoài ra, tại các quầy thủ tục truyền thống, Cảng HKQT Nội Bài đã lắp đặt hệ thống thiết bị nhận diện sinh trắc học dành cho hành khách quốc tịch Việt Nam có hộ chiếu gắn chip. Thiết bị đọc hộ chiếu gắn chip cùng với thiết bị nhận diện sinh trắc khuôn mặt sẽ giúp cho thông tin của hành khách được kết nối với cơ sở dữ liệu qua đó các khâu làm thủ tục sẽ nhanh chóng, chính xác, nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Khu vực soi chiếu an ninh tại nhà ga T2

Bước vào khu vực kiểm soát, hành khách sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi nhờ quy trình công nghệ liên hoàn. Tại điểm chạm đầu tiên vào khu vực hạn chế (Veripax 1), hệ thống autogate áp dụng sinh trắc học nhận diện khuôn mặt (Biometrics) sẽ tự động đối khớp dữ liệu và mở cửa chỉ trong vòng 1-3 giây, thay thế hoàn toàn việc kiểm tra thủ công. Tiếp đó, hành khách di chuyển qua hệ thống cổng kiểm soát xuất cảnh tự động (Autogate) và tiếp tục xác thực khuôn mặt lần 2 (veripax 2) trước khi vào soi chiếu an ninh.

Việc thí điểm áp dụng sinh trắc học nhận diện khuôn mặt (Biometrics) tại Nhà ga hành khách T2 được xem là dấu ấn quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi số toàn diện của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Công nghệ này giúp hành khách rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, tạo nên một hành trình liền mạch "không điểm chạm" và nâng cao trải nghiệm của hành khách qua Cảng.

Tại khu vực soi chiếu an ninh, các thiết bị thế hệ mới giúp quy trình trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn:

Đối với hành lý: Hệ thống máy soi cắt lớp 920CT 3D hỗ trợ phân tích hình ảnh đa chiều, giúp nhân viên an ninh kiểm tra kỹ lưỡng mà không bỏ sót các vật phẩm nguy hiểm.

Đối với hành khách: Thiết bị cổng từ kết hợp với máy quét cơ thể (Body Scanner) có tốc độ xử lý vượt trội. Hệ thống này giúp phát hiện chính xác vật thể (cả kim loại và phi kim loại) giấu trong người, hỗ trợ nhân viên xác định điểm cần kiểm tra nhanh nhất. Đặc biệt, hình ảnh hiển thị trên màn hình là 'avatar trung tính', giúp đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư tối đa, mang lại cảm giác thoải mái và yên tâm cho hành khách khi qua cửa an ninh.

Khép lại quy trình thủ tục nhanh chóng, hành khách sẽ có thêm thời gian thư thái tận hưởng không gian cách ly tiện nghi. Hệ thống nhà hàng, mua sắm đa dạng cùng các tiện ích nhân văn như phòng thay tã, khu vui chơi trẻ em được bố trí đan xen giữa những mảng xanh sinh thái, giúp hành khách tái tạo năng lượng trước khi khởi hành. Với quy trình đang được nỗ lực tối ưu hóa này, Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng sẽ mang lại trải nghiệm hành trình suôn sẻ, an toàn và văn minh, tiệm cận các chuẩn mực sân bay quốc tế hàng đầu khu vực, xứng đáng với vị thế cửa ngõ hàng không quốc tế của thủ đô Hà Nội.