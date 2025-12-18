Tối 18/12, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 chính thức diễn ra, trở thành cuộc hội ngộ được chờ đợi nhất của giải đấu khi U22 Việt Nam và U22 Thái Lan bước vào màn so tài cuối cùng để tranh tấm HCV danh giá, sau khi cả hai cùng vượt qua những trận bán kết đầy nghẹt thở.

Cuộc chạm trán tối 18/12, mang nhiều ý nghĩa khi hai đội tái ngộ ở trận tranh huy chương vàng, tương tự như kỳ SEA Games cách đây 3 năm tổ chức tại Việt Nam. Khi đó, U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã bước lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, trong hiệp 1 U22 Việt Nam để thua U22 Thái Lan 0-2 khi đối thủ ghi thêm bàn thắng, qua đó nhân đôi cách biệt trong trận đấu.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng trăm người hâm mộ đã tập trung từ sớm, theo dõi trận đấu qua màn hình lớn trong không khí sôi động nhưng cũng đầy hồi hộp; khi U22 Việt Nam bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một, nhiều cổ động viên không giấu được sự lo lắng, song vẫn liên tục hô vang, cổ vũ và đặt niềm tin vào khả năng lật ngược tình thế của thầy trò huấn luyện viên trong hiệp đấu còn lại.

Hàng trăm CĐV tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ theo dõi trận chung kết SEA Games 33, hồi hộp dõi theo từng diễn biến khi U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U22 Thái Lan.

CĐV hồi hộp theo dõi từng pha bóng trong trận chung kết SEA Games 33

Dù bị dẫn trước, người hâm mộ vẫn phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ, tiếp lửa cho U22 Việt Nam trong trận chung kết.

Những ánh mắt không rời màn hình lớn, nơi U22 Việt Nam bước vào thử thách lớn trước U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33.

Ngay vừa bắt đầu hiệp 2, cầu thủ Đình Bắc bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và thắp lại hy vọng cho U22 Việt Nam.

Tỷ số được rút ngắn khiến hàng ngàn CĐV Việt Nam vỡ òa cảm xúc, tiếng reo hò, trống kèn vang dội khắp các điểm xem bóng đá, bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi niềm tin về một cuộc lội ngược dòng được thắp lên.

Cổ động viên hồi hộp, nín thở dõi theo cú đá phạt đến từ U22 Việt Nam

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các cổ động viên đốt pháo hoa ăn mừng bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam. Nhiều người hâm mộ vẫy cao cờ đỏ sao vàng và hô vang khẩu hiệu cổ vũ, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu và cảm xúc, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào màn lội ngược dòng của đội tuyển trong những phút thi đấu còn lại.

Khoảnh khắc cổ động viên đốt pháo hoa ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số của U22 Việt Nam

Đến 20h52, cầu thủ mang áo số 12 Choolthong của U22 Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà giúp U22 Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2 đầy kịch tính.

Các cổ động viên vỡ òa cảm xúc, reo hò không ngớt khi U22 Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2

Pháo hoa rực sáng, tiếng reo hò vang dội khi CĐV ăn mừng khoảnh khắc U22 Việt Nam cân bằng tỷ số.

CĐV cháy hết mình, tiếp lửa cuồng nhiệt cho U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33.

Biển cờ đỏ sao vàng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong giây phút U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2.

CĐV tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không giấu được sự tiếc nuối trước những pha kiến tạo và cơ hội bị bỏ lỡ của các cầu thủ U22 Việt Nam trong hiệp 2

Kết thúc 2 hiệp đấu chính, U22 Việt Nam hòa 2-2 với U22 Thái Lan và hai đội buộc phải bước vào hiệp đấu phụ để phân định thắng thua.

Tại các điểm xem bóng đá, không khí trở nên trầm lắng nhưng đầy căng thẳng, hàng nghìn cổ động viên nín thở dõi theo từng diễn biến của trận đấu trên màn hình led. Những ánh mắt vẫn hướng chặt vào màn hình, tiếng bàn tán xen lẫn những lời động viên, tất cả cùng chờ đợi khoảnh khắc quyết định để U22 Việt Nam chạm tay vào chức vô địch bóng đá nam SEA Games 33.

Ánh mắt dõi theo màn hình, niềm tin của CĐV Việt Nam vẫn hướng về chức vô địch SEA Games 33.

Hiệp phụ phân định thắng thua trong trận chung kết U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan



Ngay phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, U22 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2 sau pha đá bồi của Thanh Nhàn khiến hàng trăm CĐV tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ oà.