Người từng chuyển khoản vào các tài khoản MBBank... dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trong việc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền" xảy ra năm 2025 trên không gian mạng do Hoàng Vạn Sơn cùng đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 4/2025, Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái cùng sinh năm 2006, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng tài khoản facebook "Hân Ngọc" livestream (phát trực tiếp) trên các Fanpage Facebook có tên: "Dũng Trọc Hà Đông"; "Bùi Anh Dũng Luxury"; "Phương Luxury"; "Thành Thiếu Gia"; "Hà Nội Phố"; "Sài Gòn Phố"; "Boy Phố Cổ"; "Thành Công Tử" để lôi kéo người chơi tham gia vào các trò chơi có thưởng. Sau khi người chơi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền trên.

Ảnh minh hoạ

Các tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm:

1. Các tài khoản ngân hàng MB Bank: 9999238952999; 3382856384333; 83319297177000; 2278382878888; 8228398271999; 0709330899999; 67586854166686; 68258447858888; 9999258328999 mang tên NGUYEN VAN PHUONG (Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Phượng).

2. Các tài khoản ngân hàng MB Bank: 22225002222; 0346465788481; 0974931891 mang tên NGUYEN DUY HOANG (Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Hoàng).

3. Tài khoản ngân hàng MB Bank: 2102200468686 mang tên LE THANH TON (Chủ tài khoản: Lê Thành Tôn).

4. Các tài khoản ngân hàng MB Bank: 3356766754555; 0268888555965; 1209032002222; 2051055856582; 2105910585288; 02551234567800; 3546638383547; 4185646676575; 5665585589965; 32123355665588; 32622266388666 mang tên NGUYEN NHU NGHIA (Chủ tài khoản: Nguyễn Như Nghĩa).

5. Tài khoản ngân hàng MB Bank: 9990116022003; 5256866664675; 56688557855888 mang tên BUI ANH DUNG (Chủ tài khoản: Bùi Anh Dũng).

6. Tài khoản ngân hàng MB Bank: 95708199999 mang tên TRIEU KIM THANH (Chủ tài khoản: Triệu Kim Thanh).

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo nếu ai là bị hại trong vụ án (có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên) thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn; Điều tra viên thụ lý: Dương Hoàng Kỳ, số điện thoại 0366.604.521.