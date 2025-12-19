Không gian sống nghệ thuật của dàn KOL đình đám

Sơn Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản, kiến tạo nên những không gian đậm dấu ấn cá nhân

Lướt newsfeed dạo này, hẳn bạn sẽ thấy các nội dung "house-tour" xịn sò xuất hiện ngày càng nhiều. Vượt trên một xu hướng, việc chia sẻ về không gian sống cho thấy rằng: ngôi nhà đẹp thôi chưa đủ, mà cần phải "kể" được câu chuyện và cá tính của gia chủ. Đến cả những cái tên đình đám như Salim, vợ chồng Phương Nga - Bình An hay Trinh Phạm cũng nhanh chóng nhập cuộc, biến tổ ấm thành một tuyên ngôn cá tính đầy cảm hứng.

Dù có gu thẩm mỹ khác nhau, nhưng bí mật đằng sau những không gian sống vạn người mê này lại có một điểm chung, chính là dòng sơn nội thất siêu cao cấp Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản.

Vợ chồng Phương Nga - Bình An: Tổ ấm phải chill mới là chân ái

Trái ngược với nhịp sống sôi động bên ngoài, không gian sống của cặp đôi Phương Nga và Bình An mang đến cảm giác cực chill. Đối với họ, nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là "chốn bình yên" để nạp lại năng lượng sau một ngày dài bận rộn. Vì vậy, thay vì chạy theo các xu hướng màu sắc, cả hai tìm kiếm một gam màu có thể trường tồn với thời gian. Phương Nga vốn yêu thích sự nhẹ nhàng và đặc biệt muốn tìm một tông "trắng kem ấm áp", thay vì màu trắng lạnh thường thấy.

Dù Bình An có lúc bị thu hút bởi những gam màu nổi bật hơn, anh cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của vợ. Nam diễn viên chia sẻ: "Không theo trend sẽ không bị nhanh chán, phối đồ nội thất vào cũng dễ đẹp, mà sang." Chính sự đồng điệu này đã dẫn đến quyết định cuối cùng: màu sơn nội thất Jotun 0486 Early Rain với bề mặt siêu mờ tinh tế của Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản, biến không gian sống thành một nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Lựa chọn tinh tế cho một không gian sống sang trọng và không bao giờ lỗi mốt: Jotun 0486 Early Rain.

Trinh Phạm: "Makeup" cho góc làm việc, thêm nguồn cảm hứng sáng tạo

Với beauty blogger Trinh Phạm, việc "trang điểm" cho không gian làm việc cũng quan trọng không kém việc chăm chút cho bản thân, bởi đây chính là nơi nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo mỗi ngày. Cô hiểu rõ màu sắc tường đóng vai trò quyết định trong việc tạo cảm xúc và khơi gợi sự sáng tạo.

Màu sơn không chỉ để trang trí, mà còn là cách Trinh Phạm biến không gian sống thành nơi khơi nguồn sáng tạo.

Hành trình tìm kiếm màu sơn của cô cũng đầy cân nhắc. Ban đầu, cô đã định chọn một màu khác, nhưng khi đến showroom và trực tiếp cảm nhận được sự hài hòa của Jotun 1001 Egg White với nội thất gỗ trong nhà, Trinh Phạm đã quyết định chọn tông màu này cho ngôi nhà của mình. Gam màu này không chỉ mềm mại mà còn tươi sáng, giúp "hack" không gian trông rộng và thoáng hơn hẳn. Đặc biệt, bề mặt sơn là yếu tố được cô đặt lên hàng đầu. "Bản thân mình không thích những bề mặt sơn bóng, mình thích bề mặt mờ thôi để tạo cảm giác sang hơn và cũng không bị chói khi mình quay chụp. Vì thế mình đã chọn sơn siêu mờ không phản quang Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản", nữ blogger giải thích.

Màu sơn trắng ngà tinh tế trở thành lớp "nền" hoàn hảo cho không gian sáng tạo của nữ blogger.

Hot mom Salim: Không gian cho Pam là phải vừa xinh vừa "bất chấp" vết bẩn

Nếu ngôi nhà của beauty blogger Trinh Phạm là nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, thì với Salim, câu chuyện về tổ ấm lại được viết nên từ góc nhìn của một người mẹ. Khi lên kế hoạch xây nhà, cô định hướng phòng của bé Pam không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là nơi lưu giữ tiếng cười, kỷ niệm và cả những "dấu vết thời gian" trong hành trình lớn lên của bé.

Một không gian được kiến tạo để bé Pam có thể tự do sáng tạo và lớn lên trong sự an tâm của mẹ.

Salim chia sẻ: "Phòng của Pam mình để sơn trắng để con thoải mái bày biện đồ chơi đủ màu sắc." Lựa chọn một phông nền trung tính còn giúp tôn lên vẻ đẹp của nội thất, mang lại cảm giác dịu mắt. Tuy nhiên, đối với một người mẹ, tính năng tiện lợi vẫn là trên hết. Cô hào hứng kể: "Ưu điểm là dễ lau chùi lắm, có hôm Cún về nghịch lên tường, mình chỉ lau một chút là sạch ngay. Điều mình ưng ý nhất là sau hơn một năm sử dụng, màu sơn vẫn bền và tươi mới như ngày đầu". Nhờ giải pháp từ sơn nội thất Majestic Đẹp Nguyên Bản, những vết bẩn hay nét vẽ nguệch ngoạc của Pam không còn là nỗi lo, giúp bé được tự do khám phá và sáng tạo không giới hạn.

Sơn Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản với tính năng dễ lau chùi, là lựa chọn hoàn hảo cho không gian trẻ thơ.

Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản: Chất liệu tạo nên sự khác biệt, tôn vinh dấu ấn cá nhân

Rõ ràng, một không gian sống lý tưởng không cần phải rập khuôn theo những xu hướng hào nhoáng, mà đến từ sự thấu hiểu chính bản thân mình. Chính vì vậy, Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản được tạo ra không chỉ như một lớp sơn phủ trang trí thông thường, mà đã trở thành chất liệu nền tảng để mỗi gia chủ tự do kiến tạo không gian, biến mỗi bức tường thành một tác phẩm nghệ thuật tôn vinh trọn vẹn dấu ấn cá nhân của họ.