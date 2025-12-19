Xôn xao clip chủ nhà đưa giúp việc về quê, phát hiện bà sống trong một biệt thự ở Thanh Hoá?

Mới đây, một đoạn clip với nội dung vợ chồng chủ nhà đánh xe ô tô đưa người giúp việc về quê bỗng viral rần rần trên MXH, thu hút đến hơn 1,5 triệu lượt xem. Bởi lẽ, câu chuyện có “cú twist” bất ngờ khi chiếc xe dừng chiếc cửa nhà của người giúp việc.

Theo đó, đây không phải một căn nhà bình thường mà là một biệt thự đồ sộ, được xây dựng hoành tráng. Thậm chí, bên ngoài căn nhà còn có biển tên “biệt thự Lê gia” để thể hiện sự xa hoa, sang trọng của một “gia tộc”. Nhìn cơ ngơi này của người giúp việc, vợ chồng chủ nhà không khỏi bất ngờ và cũng bật cười vì không ai nghĩ một người sống trong căn biệt thự này lại đi làm thêm công việc hỗ trợ chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa.

Vợ chồng chủ nhà đưa người giúp việc về quê, choáng với cơ ngơi đồ sộ của người giúp việc

Ngay khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ với tình huống này nhưng cũng không ít những ý kiến nghi ngờ, cho rằng đây có thể chỉ là "còn-ten" để gây chú ý, tăng tương tác.

Trước những bình luận hoài nghi, chủ nhân đoạn video cũng đã để lại bình luận xác nhận đây là câu chuyện có thật và chỉ vô tình quay để ghi lại kỷ niệm vui. Ngoài ra, cặp vợ chồng này cũng dành lời khen cho người giúp việc vì làm rất chuyên nghiệp, khéo léo, có tâm và dành nhiều tình cảm cho gia đình.

Tuy nhiên, chủ nhân đoạn video không chia sẻ gì thêm về gia cảnh đặc biệt của người giúp việc này.

Chủ nhân đoạn clip chia sẻ về những thắc mắc từ cộng đồng mạng

Bên cạnh những sự hoài nghi, cộng đồng mạng cũng cho rằng câu chuyện này thực chất không hiếm gặp ngoài đời. Nhiều người bày tỏ, không ít người lựa chọn làm giúp việc, nhất là những người lớn tuổi chỉ để tìm kiếm niềm vui, đỡ chán chứ không phải vì thu nhập. Netizen cũng chia sẻ lại những trải nghiệm của bản thân khi có những lần gặp người giúp việc còn có điều kiện sống thoải mái hơn cả gia chủ, đi làm vì đam mê.

- “Trời ơi bác giúp việc sống trong biệt thự hoành tráng vậy. Hên là có quay clip chứ không về kể không ai tin chuyện này”.

- “Đúng nghĩa là đi làm vì đam mê rồi”.

- “Thế này chắc bác không quan tâm lương tháng rồi, đi làm vì ở nhà to chán quá thôi”.

- “Thực ra mình biết rất nhiều cô chú có điều kiện nhưng về hưu chán quá nên xin đi làm giúp việc cho vui. Nên cũng không bất ngờ nếu bác giúp việc ở biệt thự thật”.

- “Vậy là bác thích đi làm rồi. Với cũng có thể bác không muốn ỷ lại kinh tế con cái, còn sức thì còn làm. Nhưng như vậy chắc chắn bác sẽ làm việc có tâm lắm”.

Được biết, căn “biệt thự Lê gia” của người giúp việc này ở Thanh Hoá. Căn nhà có diện tích đất rộng 400m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại với tone trắng chủ đạo. Bên trong nhà kết hợp phong cách Indochine, nội thất đầu tư xịn xò. Tuy nhiên, danh tính chủ nhân của căn biệt thự này vẫn được giữ kín, không có thông tin.

Chính bởi vậy mà cộng đồng mạng liên tục “chấm hóng”, giục chủ kênh TikTok đăng tải thêm clip chia sẻ về người giúp việc đặc biệt này để tăng độ "uy tín". Bởi nhiều người thừa nhận vẫn hoài nghi về sự thật của câu chuyện cũng như bày tỏ sự tò mò về cuộc sống của một “chủ tịch giả danh” đi làm giúp việc thuê trong khi sống trong biệt thự đắt tiền.

Netizen bày tỏ mong muốn ra thêm phần 2 để tăng tính xác thực của câu chuyện

Hình ảnh căn biệt thự Lê Gia từng được hé lộ vào năm 2023

(Nguồn: @JadeJadie)