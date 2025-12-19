Chuyện tình yêu xa 1.700km của "người hùng" Thanh Nhàn và gái đẹp Tây Ninh: Cưới về nịnh vợ "nét như Sony"

Sau trận Chung kết SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 2003, Tây Ninh) trở thành cầu thủ được nhắc đến rất nhiều. Bởi lẽ anh chàng chính là người đã ghi bàn ấn định tỷ số 3 - 2 cho U22 Việt Nam trong hiệp đấu phụ đầu tiên.

Cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn (Ảnh: Phạm Huyền)

Bên cạnh những câu chuyện trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của Nguyễn Thanh Nhàn cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Trong đó, nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết cầu thủ U22 Việt Nam đã yên bề gia thất với vợ đẹp con xinh.

Vợ của Thanh Nhàn là Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 2004), cả 2 cùng quê Tây Ninh. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn.

Gia đình nhỏ của Thanh Nhàn

Chia sẻ với Vietnamnet , Ngọc Lan cho biết vào năm 2022, trong quãng thời gian tập luyện và thi đấu xa nhà, Thanh Nhàn tình cờ nhìn thấy ảnh của cô trên MXH nên chủ động nhắn tin làm quen. Thời điểm đó, dù nhà của Thanh Nhàn và Ngọc Lan ở quê chỉ cách nhau 3km nhưng chưa từng gặp nhau bao giờ. Trong những cuộc trò chuyện đầu tiên, ấn tượng của Nhàn với Lan là sự nhẹ nhàng, chín chắn còn Lan lại thấy đối phương có sự nghiêm túc, kỷ luật và nỗ lực của một cầu thủ trẻ.

“Thời điểm đó, Nhàn gặp chấn thương liên miên nên tinh thần có chút ảnh hưởng. Anh buồn chán, hay cáu gắt và tự tạo áp lực cho bản thân. Anh nói, kể từ ngày trò chuyện với tôi, anh phấn chấn hơn nhiều. Đến giờ anh vẫn bảo, tôi là ngôi sao may mắn của anh” , Lan nói.

Chỉ sau khoảng 1 tháng trò chuyện, Thanh Nhàn chính thức tỏ tình với Ngọc Lan đúng ngày sinh nhật của vợ. Ngọc Lan tiết lộ với Dân trí : “Sau một tháng, ông xã chính thức tỏ tình đúng ngày sinh nhật của tôi. Nhận thấy anh ấy sống tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ, tôi gật đầu đồng ý ngay”.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, khoảng cách địa lý trở thành thử thách lớn nhất. Thanh Nhàn tập luyện, thi đấu ở Hưng Yên còn Ngọc Lan sống cùng gia đình tại Tây Ninh, khoảng cách lên đến 1.700km. Hai người yêu nhau suốt thời gian dài mà chỉ kết nối qua tin nhắn, cuộc gọi. Phải đến khi Nhàn có dịp về quê, họ mới gặp nhau lần đầu. Khi ấy, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, đi lại còn tập tễnh, nhưng cả hai đều không quá bận tâm đến hình thức, chỉ đơn giản là vui vì cuối cùng cũng được gặp người mình thương.

Hai năm yêu xa là 2 năm không ít thử thách. Theo Vietnamnet , cũng có lúc Ngọc Lan thấy chạnh lòng vì sự xa cách này bởi ngay cả khi mâu thuẫn cũng không thể mặt đối mặt giải thích cho nhau nghe. Có lần, không kiềm chế được cảm xúc, cô đòi chia tay nhưng chàng cầu thủ không đồng ý. Anh hàn gắn tình cảm bằng mọi cách vì biết cô chính là đích đến của đời mình.

Năm 2023, sự nghiệp của Thanh Nhàn dần ổn định hơn song lịch thi đấu cũng dày đặc hơn. Bản thân Ngọc Lan cũng học cách tự cân bằng cuộc sống, không tạo thêm áp lực cho người yêu.

Tháng 10/2024, sau 2 năm hẹn hò, Thanh Nhàn và Ngọc Lan quyết định tổ chức đám cưới. Khi ấy, chàng cầu thủ mới 21 tuổi, còn vợ vừa tròn 20. Đám cưới diễn ra ấm cúng, đơn giản nhưng là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc họ chính thức bước từ tình yêu xa sang đời sống gia đình.

Ảnh cưới của vợ chồng Thanh Nhàn

Cuộc sống sau hôn nhân của họ vẫn gắn liền với khoảng cách. Do đặc thù công việc, Thanh Nhàn tiếp tục xa nhà, còn Ngọc Lan ở quê chăm lo gia đình.

Cả hai duy trì thói quen gọi video vào buổi tối, thậm chí ăn cơm online qua màn hình điện thoại như một cách giữ nhịp sinh hoạt chung. Những câu chuyện không chỉ xoay quanh bóng đá, mà còn là cảm xúc, lo toan và dự định cho tương lai. Trên MXH, Thanh Nhàn cũng thường xuyên tương tác, dành những lời bình luận có cánh cho vợ.

Bình luận của Thanh Nhàn phía dưới bài đăng của vợ

Đầu năm 2025, Ngọc Lan hạ sinh con gái đầu lòng, bé Sunny. Thời điểm đó, Thanh Nhàn đang cùng đội tuyển tập huấn và thi đấu ở Trung Quốc, không thể ở bên vợ lúc vượt cạn. Sự áy náy của anh được Ngọc Lan xoa dịu bằng lời động viên, để chồng yên tâm tập trung cho sự nghiệp. Phải hơn 2 tháng sau, Thanh Nhàn mới được trực tiếp ôm con gái vào lòng - khoảnh khắc khiến cả hai không giấu được xúc động.

Trong những giải đấu lớn, đặc biệt là SEA Games 33, Ngọc Lan luôn theo dõi từng trận đấu của chồng từ xa. Cô hồi hộp trước mỗi lần anh ra sân, lo lắng khi anh gặp va chạm và vỡ òa khi anh ghi bàn quan trọng. Về phần mình, Thanh Nhàn luôn gọi điện cho vợ để cập nhật tình hình sau trận đấu cũng như chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Thanh Nhàn gọi điện cho vợ sau khi giành HCV

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)