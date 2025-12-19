Chỉ bán đồ cũ mà thu nhập hàng triệu USD: Công việc "ai cũng có thể làm được"

Jocelyn Elizabeth, 37 tuổi, là một người thích mua đồ cũ, đồng thời là YouTuber và chủ sở hữu của NikNax. (Ảnh: Jocelyn Elizabeth)

Jocelyn Elizabeth là một bà mẹ trẻ làm công việc marketing bán thời gian. Năm 2011, lần đầu Elizabeth thấy bố mình mua từ phiên chợ cũ một chiếc đèn giá 5 USD. Mặc dù chiếc đèn không sang trọng hay mới, nhưng bố cô đã tân trang lại nó và rao bán với giá 70 USD trên eBay. Ngay lập tức, Elizabeth cũng đi săn đồ cũ với ý định bán lại chúng để kiếm lời. Cô kiếm được 14 USD/giờ với công việc tiếp thị bán thời gian cho một công ty.

Năm 2016, cảm thấy không còn hứng thú với việc gửi email tiếp thị cho khách hàng mỗi ngày, Elizabeth quyết định lập một kênh YouTube chuyên về mua sắm đồ cũ Crazy Lamp Lady. Cô nhận thấy đây chính là công việc thực sự khi lần đầu tiên kiếm được 600 USD tiền quảng cáo trong một ngày.

Đến cuối năm 2018, Elizabeth cho biết cô “kiếm được nhiều tiền hơn từ YouTube so với công việc bán thời gian của mình”. Vì vậy cô đã nghỉ việc làm marketing vào năm đó.

Khoảng 6 tháng sau, Elizabeth đã có một ngôi nhà đầy đồ cổ với năm nhân viên: hai người đăng bán sản phẩm trên eBay và ba người đóng gói, vận chuyển. Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, cô phải tuyển thêm ba nhân viên nữa, vì doanh thu quảng cáo giảm sút đã thúc đẩy cô thử bán hàng nhiều hơn trên eBay.

Tháng 10 năm 2023, Elizabeth ra mắt một gian hàng trên District — một nền tảng internet được thành lập vào năm 2022 — sau khi được một đại diện công ty xem kênh YouTube của cô và mời tham gia. District hiện đang có 98 gian hàng, bao gồm cả gian hàng của cô - NikNax.

Việc sở hữu một cửa hàng trên sàn thương mại điện tử – thay vì chỉ là cửa hàng trực tuyến như trước – đã mang đến cho cô một loạt thách thức mới. Các xu hướng trực tuyến thay đổi nhanh chóng, và việc theo kịp chúng có thể rất khó khăn. Thời gian đầu, Elizabeth gặp trở ngại khi phải đứng bán hàng trước máy quay trực tiếp, đồng thời chịu trách nhiệm thực thi các quy tắc của nền tảng, chẳng hạn như xóa bình luận thô lỗ hoặc xác định xem người mua có đang khai báo sai sự thật để được hoàn tiền bất hợp pháp hay không.

Mặt khác, việc xây dựng cộng đồng người mua và người bán lại khá dễ dàng khi cô đã có sẵn một lượng khán giả trên YouTube. Đối với Elizabeth, NikNax đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. “Về mặt kỹ thuật thì đó là công việc, nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ cảm thấy đó như một phần của thói quen hàng ngày”, cô chia sẻ.

Hiện tại, Elizabeth cho biết cả NikNax và kênh YouTube đều mang lại lợi nhuận. Theo CNBC, tính đến ngày 31 tháng 10, NikNax đã thu về hơn 5,2 triệu USD doanh thu trong năm 2025. Riêng cá nhân Elizabeth giữ 5% hoa hồng trên mỗi giao dịch, tức là cô đã nhận được ít nhất 260.000 USD trong năm nay. Trong khi đó, kênh YouTube cũng mang về khoảng 298.000 USD doanh thu quảng cáo.

Elizabeth đã dùng một phần thu nhập của mình để đầu tư vào bất động sản, mua một căn nhà cho thuê Airbnb và một căn ở Pennsylvania. Cô cho biết mỗi căn nhà ba phòng ngủ có giá khoảng 300.000 USD. Theo nền tảng cho thuê Airbnb, giá thuê mỗi đêm cho khách khoảng 300 USD, bao gồm cả phí.

Bất cứ ai cũng có thể làm theo kinh nghiệm của cô ấy — từ việc mua bán đồ cũ để kiếm tiền đến việc làm YouTube và NikNax — ở một mức độ nhất định, miễn là bạn có “động lực” và sự tận tâm, Elizabeth nói. Cô đã đi khắp nước Mỹ ít nhất 1 lần/tháng để tìm kiếm những món đồ cũ và mua bán lại, đồng thời quay phim và phát trực tiếp nội dung nhiều lần mỗi tuần.

Elizabeth cho rằng ngay cả khi bạn chỉ có vài USD trong túi, bạn vẫn có thể biến chúng thành lợi nhuận nếu biết cách tìm kiếm. Khi sẵn sàng bỏ công sức và học hỏi, bất kì ai cũng có thể đạt được điều này.

