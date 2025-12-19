Nữ shipper bị bại não giao 73.000 đơn hàng trong 7 năm: "Tôi muốn trở thành người mẹ khiến con tự hào"

Giờ cao điểm ăn trưa, đường phố Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) tấp nập xe cộ. Giữa những tòa nhà cao tầng, các shipper hối hả ngược xuôi. Mặc đồng phục vàng, đội mũ bảo hiểm, nữ shipper giao đồ ăn Văn Cảnh bước đi lảo đảo; so với nhịp di chuyển nhanh nhẹn của những đồng nghiệp khác, cô rõ ràng chậm hơn nhiều.

Văn Cảnh, 30 tuổi, mắc chứng bại não bẩm sinh. Cô cho biết nguyên nhân là do thiếu oxy khi còn trong bụng mẹ. Dù bước chân chậm hơn một nhịp, việc nói chuyện cũng có phần khó khăn, nhưng cô luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan: "Tôi cũng giống như mọi người, đều đang cố gắng sống thật tốt" , Văn Cảnh chia sẻ.

Văn Cảnh (Ảnh: People.cn)

Sau khi kết hôn và sinh con, áp lực cuộc sống tăng lên, cô quyết định đi làm để phụ giúp gia đình. Thế nhưng, việc tìm việc không hề dễ dàng. Văn Cảnh nhiều lần vấp phải từ chối: "Người ta nhìn tình trạng của tôi thì nói xin lỗi không tuyển hoặc bảo đã đủ người. Cuối cùng tôi chọn đi giao đồ ăn".

Do khả năng giữ thăng bằng kém, việc lái xe điện với Văn Cảnh khó khăn hơn nhiều so với người khác, vì vậy cô không tránh khỏi những lần ngã xe. Chỉ vào chiếc xe điện được trang trí bọc ghế hình gấu hồng, cô nói: "Xe điện thường dùng khoảng một năm, thậm chí chưa đến một năm là phải thay mới" . Đây đã là chiếc xe điện thứ sáu cô thay trong 7 năm làm nghề giao đồ ăn. Cô lại chỉ vào đôi giày, do phải dùng chân rà phanh khi dừng xe, một bên đế giày bị mòn rõ rệt hơn.

Nhớ lại những ngày đầu đi giao đồ ăn, Văn Cảnh kể rằng cô mất gần 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thành được đơn đầu tiên, kiếm được 5 tệ (gần 19.000 VND). Khi đó cô vui lắm, vì cảm nhận được giá trị của bản thân.

Công việc giao đồ ăn không hề dễ dàng. Ban đầu, mỗi lần gọi điện cho khách, cô căng thẳng đến mức nói lắp, run giọng dù chỉ hai chữ. Nghề này đòi hỏi tốc độ, vì không chạy xe nhanh như người khác được nên cô từng nhận những đánh giá không tốt. Thêm vào đó, có lúc phát âm chưa rõ, gặp khách hàng nóng tính, cách nói chậm rãi của cô càng khiến họ mất kiên nhẫn.

Dẫu vậy, với cô, những khoảnh khắc ấm áp vẫn nhiều hơn những lúc mệt lòng. Có lần giao đồ ăn không may làm đổ suất ăn, khách ra xem không trách móc mà còn an ủi: "Không sao, vẫn ăn được. Cố lên, bạn giỏi lắm" . Mỗi lần nhận được sự động viên như vậy, trong lòng Văn Cảnh lại được tiếp thêm sự tin tưởng vào bản thân: "Sự tự tin, điềm tĩnh là điều tôi tích lũy từng chút một trong quá trình đi giao đồ ăn" .

Hiện nay, Văn Cảnh đã tìm ra nhịp làm việc phù hợp với mình: trung bình mỗi ngày chạy 8 - 10 tiếng, khu vực quanh một tòa nhà văn phòng gần ga Hàng Châu Đông là "cứ điểm" của cô. Cô cười nói, các cửa hàng và shipper quanh đây cô đều quen mặt. Chỉ vào một quán cơm tự chọn ở lối đi của tòa nhà, cô cho biết: Từ sáng đến khoảng 13h30, cô sẽ ghé đây ăn trưa, vì sau 13h30 được giảm 30%, chỉ 10 tệ (hơn 37.000 VND) là ăn no.

Khi nhận đơn, Văn Cảnh phải dùng tay phải giữ chặt điện thoại, tay trái lướt màn hình. Dù trông khá vất vả, các thao tác của cô vẫn tương đối thuần thục. "Nếu chạy đơn tự do, tốc độ tay của tôi không thể tranh đơn nhanh bằng người khác", cô nói. Cô cũng cho biết giao đồ ăn có mùa cao điểm và thấp điểm; giữa tháng 4 là mùa thấp điểm, mỗi ngày chỉ khoảng hơn 30 đơn. "Con tôi đang học ở quê, ngày nghỉ tôi cũng không có việc gì nên muốn chạy thêm chút nữa để kiếm thêm tiền" .

(Ảnh: Chao News)

Trong khoảng vài năm trở lại đây, thu nhập hàng tháng của Văn Cảnh duy trì ở mức 8.000 - 9.000 tệ (khoảng 30 - 33,6 triệu đồng); dịp Tết cộng thêm trợ cấp có thể đạt hơn 10.000 tệ (37,4 triệu đồng). Trong 7 năm, cô đã hoàn thành hơn 73.000 đơn hàng. Cùng chồng, hai vợ chồng gồng gánh tổ ấm nhỏ của mình. "Tôi muốn trở thành người mẹ khiến con tự hào" , Văn Cảnh nói.

Kiếm thêm tiền không chỉ vì con cái, Văn Cảnh còn có nỗi lo riêng. Cô cho biết khi tuổi tác tăng lên, hệ thần kinh của người mắc chứng bại não có thể tiếp tục thoái hóa. Cô hy vọng có thể kéo dài tối đa quãng thời gian tự lực mưu sinh để kiếm được nhiều tiền hơn trước khi không thể.

Hiện tại, nền tảng giao đồ ăn đã kích hoạt tính năng quan tâm người khuyết tật cho Văn Cảnh; người dùng có thể thấy cô là shipper khuyết tật nên sẽ cảm thông hơn. Tính năng gọi thông minh bằng giọng nói của nền tảng cho phép thông báo lấy hàng chỉ bằng một chạm, không cần gọi điện, giúp giảm bớt rào cản giao tiếp với khách. "Có người thấy ký hiệu shipper khuyết tật còn chủ động xuống dưới nhận đồ, tôi thực sự rất xúc động" , cô nói.

"Thật ra tôi không cần được chăm sóc đặc biệt. Tôi chỉ mong được đối xử công bằng. Dù có lúc lảo đảo hay vấp ngã, tôi vẫn có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình" . Vừa dứt lời, điện thoại của Văn Cảnh lại vang lên thông báo đơn hàng mới. Cô ngồi lên xe điện, nghiêng đầu cài dây mũ bảo hiểm tới 3 lần mới xong, vẫy tay chào rồi lại lao về phía điểm đến tiếp theo.

(Nguồn: People.cn)