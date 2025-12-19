Đêm nay 19/12, WeYoung 2025 chính thức đóng cổng bình chọn: Cập nhật diễn biến mới nhất và gửi vote ngay!

Khởi động từ 13/12, WeYoung 2025 - giải thưởng tôn vinh các gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu ghi dấu ấn sâu rộng - đã tạo nên sức hút lớn, lan tỏa rõ nét tinh thần sáng tạo và năng lượng tích cực của giới trẻ Việt Nam.

Với nhiều hạng mục trải dài trên các lĩnh vực quen thuộc với giới trẻ: Young ID, IDOL14, Young Slang và Super Brand For The Youth, WeYoung 2025 tạo ra một cuộc đua vote căng thẳng, thể hiện rõ sở thích, xu hướng của người trẻ cũng như cách họ lan toả giá trị trong cộng đồng.

Sau 6 ngày mở cổng bình chọn, các hạng mục đều nhận được những bình chọn bùng nổ từ cộng đồng, tạo ra những cuộc “rượt đuổi” sát sao, đảo thứ tụ vị trí liên tục giữa các đề cử.

Và chỉ còn vài giờ nữa, cổng bình chọn WeYoung 2025 sẽ chính thức khép lại vào lúc 23h59 hôm nay 19/12/2025, khép lại một chặng quan trọng trước khi các hạng mục bước vào giai đoạn công bố và vinh danh.

Cùng cập nhật lượng vote của các đề cử đến thời điểm 16h ngày 19/12/2025, tức là 8 tiếng trước khi đóng cổng bình chọn. Cơ hội cuối cùng để bình chọn cho những gương mặt bạn cảm thấy bùng nổ TẠI ĐÂY!

Young ID (Biểu tượng thế hệ mới)

Các đề cử thuộc hạng mục Young ID là những người trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực và góp phần xây dựng xu hướng, đời sống và tinh thần cho giới trẻ Việt Nam.

Young ID tôn vinh những cá nhân trẻ năng động, dám lên tiếng và dùng hành động để tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng người trẻ Việt Nam. Mỗi gương mặt là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo và dám làm.

Năm nay, Young ID sẽ gồm hai nhóm Top 5 riêng biệt, được lựa chọn từ cộng đồng và Hội Đồng Thẩm Định, vừa ghi nhận sức ảnh hưởng được yêu thích, vừa đảm bảo góc nhìn chuyên môn.

Hãy bình chọn cho 20 đề cử hạng mục Young ID TẠI ĐÂY.

IDOL14

Trong hệ thống 4 hạng mục chính, IDOL14 là hạng mục nhận được sự quan tâm lớn nhất. Khi văn hóa thần tượng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, IDOL14 trở thành nơi hội tụ của những nghệ sĩ trẻ, cộng đồng fan năng động và các concert âm nhạc tạo dấu ấn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa - giải trí trong nước.

Thuộc IDOL14, hạng mục Rising Artist đang là “điểm nóng” của mùa bình chọn năm nay. Đây là giải thưởng dành cho những nghệ sĩ mới, trẻ tuổi, giàu tiềm năng và có sức ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ. Sự bùng nổ của các chương trình truyền hình thực tế trong năm 2025 khiến cuộc đua Rising Artist trở nên thú vị hơn bao giờ hết, phần lớn đề cử đều bước ra từ những sân chơi đình đám như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Tân Binh Toàn Năng.

Bình chọn cho các đề cử thuộc hạng mục Rising Artist TẠI ĐÂY.

Hạng mục Best Fandom Forever cũng là một bảng xếp hạng vô cùng nhộn nhịp. Đây chính là sân chơi dành cho những người hâm mộ, chứng minh "sức mạnh" tập thể của các fandom của nghệ sĩ. Hiện tại, đang tạm thời dẫn đầu là KINGDOM - FC chính thức của nghệ sĩ SOOBIN với 511,856 lượt bình chọn. Theo ngay sau đó là Flowers - FC của nghệ sĩ Kay Trần với 455,384 lượt bình chọn.

Bình chọn cho hạng mục Best Fandom Forever TẠI ĐÂY.

Tại WeYoung 2025, nhưng dự án "xịn xò", dành nhiều tâm huyết thực hiện, lan toả những tinh thần tích cực của các fandom cũng được vinh danh trong hạng mục riêng mang tên Best Fan Project. Những project đang giữ chuỗi top 3 tại Best Fan Project chính là: Dự án Fan Support chuỗi concert ALL-ROUNDER (Dự án KINGDOM Support cho chuỗi concert ALL-ROUNDER); Project Wings (Dự án do FC LYHAN thực hiện); (D:) - The 1st Exhibition in VietNam for Quang Hùng MasterD (Triển lãm do FC Muzik thực hiện).

Hãy bình cho hạng mục Best Fan Project TẠI ĐÂY.

Cuối cùng nhưng cũng thu hút không kém sự chú ý trong IDOL14 chính là hạng mục Iconic Concert. Trong năm 2025, cộng đồng yêu âm nhạc nói riêng và công chúng nói chung liên tiếp được "đã mắt, đã tai" với những concert, lễ hội âm nhạc xuất sắc, tạo hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ. Chính vì vậy, đây là hạng mục để cộng đồng bình chọn cho những concert bùng nổ, gây ấn tượng nhất năm.

Bình chọn cho hạng mục Iconic Concert TẠI ĐÂY.

Young Slang

Nếu bạn cũng "+1 máy" hay hóng hớt trên mạng, biết tất tần tật mọi trend và cập nhật xu hướng ngôn ngữ của giới trẻ liên tục thì chắc chắn sẽ biết đến hạng mục Young Slang tại WeYoung 2025.

Young Slang mang đến bức tranh sinh động về cách người trẻ giao tiếp, sáng tạo và truyền cảm hứng thông qua ngôn ngữ. Danh sách 20 từ khóa nổi bật năm 2025 không chỉ phản ánh những xu hướng, tiếng lóng được yêu thích, mà còn hé lộ cách người trẻ định hình văn hóa, kết nối cộng đồng và thể hiện cá tính riêng. Đây là một hạng mục ghi nhận sức sáng tạo, sự linh hoạt và tinh thần trẻ trung trong đời sống ngôn ngữ của giới trẻ.

Đừng quên bình chọn cho hạng mục Young Slang TẠI ĐÂY.

Super Brand For The Youth

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm đẹp hay bắt trend nhất thời, những thương hiệu thực sự chinh phục được giới trẻ hôm nay là những cái tên hiểu người trẻ muốn gì, sống ra sao và thể hiện bản thân bằng cách nào. Đó cũng chính là tinh thần của hạng mục Super Brand For The Youth - Thương hiệu chinh phục giới trẻ tại WeYoung 2025.

Thuộc khuôn khổ của Super Brand For The Youth là các hạng mục giải thưởng: Super FMCG Brand, Super B&F Brand, Super F&B Brand và Super Technology Brand.

Super F&B Brand: Thương hiệu F&B đã trở thành lựa chọn hàng đầu, chinh phục khẩu vị và trái tim của giới trẻ Việt Nam

Super FMCG Brand: Thương hiệu tiêu dùng nhanh được giới trẻ tin tưởng và xem như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Super B&F Brand: Thương hiệu làm đẹp và thời trang dẫn đầu xu hướng, giúp người trẻ định hình phong cách và tự tin thể hiện bản sắc cá nhân.

Super Technology Brand: Sản phẩm công nghệ chinh phục được giới trẻ nhờ sáng tạo trong thiết kế và công nghệ, mang đến tiện ích và trải nghiệm thông minh.