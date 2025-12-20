Dàn TikToker Việt sắp đổ bộ "um sùm" lên thảm đỏ Gala WeYoung 2025 diễn ra hôm nay!

Đêm Gala WeYoung 2025 - nơi trao giải tôn vinh những cá nhân trẻ xuất sắc, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực - sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Đây là một trong những sự kiện được đông đảo giới trẻ chờ đón cuối tuần này, không chỉ bởi ý nghĩa lan tỏa điều tích cực, mà còn vì thảm đỏ của WeYoung hứa hẹn quy tụ những gương mặt đình đám nhất với cộng đồng mạng.

Với tinh thần "đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ" Gala WeYoung được dự đoán sẽ chứng kiến màn "đổ bộ" hot hòn họt của hàng loạt người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Từ couple như An Phương - Nam Tô, Linda Ngô - Phong Đạt, gia đình Tròn Mama đến các nhà sáng tạo nội dung ở các mảng riêng biệt như văn hoá - lịch sử như Ỷ Lan hay Xuân Khánh, Vẽ Kể Chuyện; du lịch - ẩm thực như Lý Thành Cơ, Nhân Đi Ăn;... đến hàng loạt mỹ nhân như Ngọc Thảo, Quyên Qui, Nàng Mơ, Em Kim Pickleball,... đều góp mặt.

Không dừng lại ở đó, đêm gala cũng sẽ là nơi để các khách mời thể hiện chất riêng bất tận thông qua việc đầu tư cho trang phục thảm đỏ của mình. Vì vậy, siêu thảm đỏ WeYoung 2025 cũng được dự đoán sẽ là điểm nóng bậc nhất, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc visual bùng nổ và viral phủ sóng mạng xã hội.

Cùng xem những cái tên nào trong dàn trai tài gái sắc, hội hot girl, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng sẽ xuất hiện tại chương trình nhé!

Cặp đôi An Phương - Nam Tô

Vợ chồng Linda Ngô - Phong Đạt

Gia đình Tròn Mama

Bật mí rằng ngoài vai trò khách mời, Ninh Dương Story còn đảm nhận vị trí quan trọng tại gala WeYoung 2025

Mai Hương và Ngọc Thiệp của "Vũ trụ" Hồng Thơ cũng có mặt, không chỉ là khách mời mà còn ở vai trò đề cử Young ID. Liệu gia đình này sẽ có mặt xuất hiện thế nào đây?

Hot girl đời đầu Ngọc Thảo sẽ "thị phạm" thế nào với giới trẻ hiện tại?

Diễn viên Quyên Qui

Diễn viên/ Người mẫu Nàng Mơ

Nhà sáng tạo nội dung Vẽ Kể Chuyện - Thuỷ Tiên

Nhà sáng tạo nội dung Ỷ Lan hay Xuân Khánh?

Travel blogger Lý Thành Cơ

Nhà sáng tạo nội dung Thành Nhân Trần

Nhà sáng tạo nội dung Vinh Gấu

Nhà sáng tạo nội dung Laphan

Nhà sáng tạo nội dung Khoaa Thích Đi

Nhà sáng tạo nội dung Thầy Phúc Mắt Híp

Nhà sáng tạo nội dung Huy Linh Tinh

Nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân

Nhà sáng tạo nội dung Jimmy Trịnh

Nhà sáng tạo nội dung Em Kim Pickleball

Nhà sáng tạo nội dung Pu Mét 7

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh việc vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online – offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức.

