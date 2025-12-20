"Trai đẹp" Đình Bắc đang hẹn hò bạn gái lớn hơn 6 tuổi?

Sau khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch, giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (SN 2004, Nghệ An) trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất nhì cõi mạng. Nam cầu thủ trẻ nhận nhiều lời khen ngợi khi có màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu, đặc biệt là bàn thắng từ chấm phạt đền tạo cơ hội lội ngược dòng cho cả đội.

Bên cạnh đó, ngoại hình sáng, chiều cao nổi trội của Đình Bắc cũng khiến anh chàng được người hâm mộ “săn đón”. Cuộc sống, đời tư của nam cầu thủ từ đó cũng được tìm kiếm rần rần trên các nền tảng MXH.

Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn tượng tại SEA Games 33 cùng đồng đội (Ảnh: PH)

Trong đó, không ít lời đồn liên quan đến chuyện tình cảm của Đình Bắc. Nhiều cư dân mạng cho rằng, tiền đạo sinh năm 2k4 đã có bạn gái. Mặc dù trên trang cá nhân của mình, Đình Bắc để trạng thái độc thân song không ít “thám tử mạng” bình luận anh chàng và bạn gái đã bắt đầu từ hẹn hò từ khoảng tháng 6 năm nay.

Nghi vấn hẹn hò rộ lên là bởi netizen “soi” ra Đình Bắc từng nhiệt tình tương tác, để lại bình luận ngọt ngào trên MXH của một cô gái. Dù chưa chính thức công khai nhưng cả hai nhiều lần bị bắt gặp tương tác, úp mở về “nửa kia”. Bởi thời điểm Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Giải U23 Đông Nam Á, cô nàng này cũng đăng tải hình ảnh chiếc cúp cùng tấm huy chương vàng như cách bày tỏ niềm tự hào.

Nhiều netizen "soi" ra Đình Bắc đã có bạn gái, hơn anh 6 tuổi

Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng, cuộc sống sang chảnh và kín tiếng

Cả hai từng bị fan bắt gặp có những tương tác ngọt ngào

Được biết, bạn gái tin đồn của Đình Bắc sinh năm 1998, hơn nam cầu thủ 6 tuổi. Cô nàng từng theo học nghệ thuật, hiện đang sống tại TP.HCM và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Trên trang cá nhân của mình, bạn gái tin đồn của Đình Bắc thường đăng tải hình ảnh du lịch nước ngoài, sử dụng hàng hiệu đắt đỏ và thể hiện phong cách thời trang cá tính.

Tuy nhiên đến hiện tại, cả hai đều không ai lên tiếng xác nhận về mối quan hệ, đều giữ kín về đời sống riêng tư trên MXH.

Cho những ai chưa biết, Nguyễn Đình Bắc được đánh giá là một trong những hot boy của U22 Việt Nam. Ở tuổi 21, anh chàng cao 1m80, thân hình săn chắc, vạm vỡ. Từ năm 2022 Đình Bắc liên tiếp được tập trung ở nhiều đội tuyển như U19, U20, U22 hay U23 Việt Nam và giành được nhiều thành tích xuất sắc.

Trong hầu hết các trận đấu, Đình Bắc gây ấn tượng không chỉ bởi những bức chạy lực lưỡng đầy sức mạnh hay những pha đi bóng lắt léo, những pha va chạm "không ngán" đối thủ nào. Mà anh chàng còn gây chú ý bởi "cái đầu lạnh", tinh thần thép, luôn tập trung hết sức.