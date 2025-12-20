Lộ diện dàn khách mời sắp "đổ bộ" Gala WeYoung 2025: Về kể có hẹn với Quyên Qui, Khánh Vy, Nàng Mơ không ai tin...

Vài tiếng nữa, Gala WeYoung 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Đây không chỉ là đêm vinh danh những gương mặt trẻ nổi bật trong năm mà còn là dịp quy tụ loạt trai xinh, gái đẹp được cộng đồng dành nhiều sự quan tâm, yêu mến.

Trên MXH những ngày này, không khí trở nên sôi động, rần rần hơn bao giờ hết khi nhiều khách mời tham dự sự kiện đã lộ diện. Rất nhiều người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung, KOL quen mặt với giới trẻ đã xác nhận tham gia, liên tục check-in, khoe thiệp mời trên trang cá nhân.

Trong đó có thể kể đến như Long Bún (Lê Hoàng Long) - diễn viên/KOL đảm nhận vai Sen trong bộ phim Mưa Đỏ đã “flex” thiệp mời từ vài ngày trước sự kiện. Ngay sau đó, những cái tên như Nàng Mơ, Nguyễn Ngọc Bảo An, Xuân Khánh (chủ kênh TikTok Ỷ Lan hay Xuân Khánh), Team Zám,... cũng đã nhanh chóng nhập hội check-in thiệp mời và chuẩn bị “lên đồ” tham dự Gala WeYoung 2025.

Diễn viên Long Bún khoe thiệp mời từ vài ngày trước khi sự kiện diễn ra

Nàng Mơ nhập hội "flex" thiệp mời, sẵn sàng "càn quét" thảm đỏ WeYoung 2025

Zám - Team Gen Z dám nghĩ dám làm cũng sẽ có mặt tại đêm Gala WeYoung 2025



Nhà sáng tạo nội dung Xuân Khánh

"Em Kim pickleball" đã gửi lời hẹn "không gặp không về"

Ai nấy đều bày tỏ sự háo hức, mong chờ đến đêm Gala sắp tới



Bên cạnh những nhân tố kể trên, còn nhiều cái tên khác cũng đã xác nhận góp mặt tại đêm Gala WeYoung 2025 như: MC Khánh Vy; cặp đôi nhà sáng tạo nội dung Linda Ngô - Phong Đạt, An Phương - Nam Tô; diễn viên Quyên Qui, Ngọc Thiệp, Ninh Dương Story, Mai Hương,....

Đây đều là những gương mặt có độ phủ sóng rộng với giới trẻ, phù hợp tinh thần WeYoung - trẻ trung, năng động và có dấu ấn cá nhân. Mặc dù mỗi người hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau song tất cả đều sở hữu sức ảnh hưởng nhất định với cộng đồng trẻ trong thời gian qua.

MC Khánh Vy

Quyên Qui cũng sẽ xuất hiện trong dành khách mời của Gala WeYoung 2025



Vợ chồng Linda Ngô - Phong Đạt

An Phương - Nam Tô

Ngọc Thảo

Với sự góp mặt của đông đảo trai xinh, gái đẹp này, thảm đỏ Gala WeYoung 2025 được dự đoán sẽ hot nhất tuần này, tập trung nhiều phong cách, thể hiện chất riêng cũng như cá tính nổi bật.

Đừng quên theo dõi đêm Gala WeYoung 2025 bắt đầu vào lúc 19h45 ngày 20/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhé!