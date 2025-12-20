Tối 20/12, Gala trao giải WeYoung 2025 chính thức diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), biến khu vực sự kiện thành tâm điểm giải trí nóng hơn bao giờ hết. Ngay từ sớm, thảm đỏ đã chật kín ống kính khi dàn sao, KOLs và nghệ sĩ trẻ đồng loạt đổ bộ, mang đến bầu không khí náo nhiệt.

Ngay từ sớm, khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chật kín người hâm mộ đứng chờ. Fan có mặt từ rất sớm, mang theo banner, lightstick và liên tục hò reo mỗi khi có nghệ sĩ xuất hiện. Sự náo nhiệt trên thảm đỏ WeYoung 2025 không chỉ đến từ những bộ trang phục chặt chém hay visual bùng nổ, mà còn từ năng lượng tích cực của một thế hệ đang được tôn vinh. Tại sự kiện, từng khoảnh khắc xuất hiện đều khiến mạng xã hội rần rần chia sẻ, khẳng định WeYoung đã và đang trở thành một trong những sự kiện được hóng nhất cuối năm.

Không khí tưng bừng tại thảm đỏ Gala WeYoung 2025 được chúng cập nhật liên tục dưới đây:

Xuất hiện trên thảm đỏ, diễn viên Đình Khang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual sáng bừng và phong thái tự tin. Nam diễn viên phim Mưa Đỏ ghi điểm với diện mạo bảnh bao, nụ cười tươi cùng thần thái gần gũi nhưng không kém phần cuốn hút.

Trang phục lịch lãm và visual ngời ngời giúp Đình Khang nổi bần bật trên thảm đỏ. KKhông những vậy, nam diễn viên còn ghi dấu bằng năng lượng tích cực, khiến nhiều fan nhận xét anh mang đến cảm giác ấm áp và rất điện ảnh đúng chất nam chính bước ra từ màn ảnh.

Diễn viên Đình Khang bảnh trai trên thảm đỏ WeYoung 2025

Nam diễn viên thân thiện giao lưu với người hâm mộ

Thảm đỏ WeYoung sẵn sàng đón dàn sao đổ bộ

Các fan xuất hiện từ sớm chờ nghệ sĩ xuất hiện

Toàn cảnh sân khấu Gala WeYoung 2025

"WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh việc vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online – offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức."

Ảnh: WeYoung