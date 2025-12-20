Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook

Vào chiều ngày 20.12, thảm đỏ Lễ trao giải Melon Music Awards 2025 (MMA) đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ Kpop. Lễ trao giải MMA năm nay quy tụ loạt sao nổi tiếng tham dự như G-Dragon, Jay Park, 10cm, Zico, EXO, WOODZ, Jennie, aespa, RIIZE, BOYNEXTDOOR, NCT Wish, ILLIT, Hearts2Hearts, ALLDAY PROJECT...

Trên thảm đỏ MMA năm nay, Jennie xứng danh là "nữ hoàng" khi khoác lên mình thiết kế cao cấp và lộng lẫy. Nhan sắc kiêu sa sang chảnh, thần thái cuốn hút của cô "chặt đẹp" cả dàn mỹ nhân khác như Karina (aespa), Jang Won Young (IVE). Trong lễ trao giải này, Jennie còn có màn đụng độ với 2 bạn trai cũ là Kai (EXO) và G-Dragon. Màn xuất hiện của Winter (aespa) cũng thu hút sự chú ý không kém, bởi đây là lần đầu tiên cô công khai lộ diện sau ồn ào nghi vấn hẹn hò nam thần Jungkook (BTS).

Lâu lắm mới dự lễ trao giải, Jennie lên đồ cực lộng lẫy và "chặt chém". Ảnh: SPOTV News

Không hổ danh biểu tượng thời trang, chỉ Jennie mới có thể "cân" được những thiết kế khó nhằn như này. Ảnh: MK

Đến bóng lưng cũng cực kỳ thu hút và quyến rũ. Ảnh: MK

Ở mỹ nhân BLACKPINK toát lên vẻ sang chảnh, kiêu sa khiến fan mê mẩn. Ảnh: Xports News

Với đôi má bánh bao đáng yêu, Jennie như trẻ mãi không già (ảnh: News1)

Jennie xinh đẹp ở mọi góc độ. Ảnh: Newsen

Không thể rời mắt khỏi Jennie trên thảm đỏ lễ trao giải MMA danh giá. Ảnh: Osen

aespa xuất hiện với đội hình 3 thành viên do NingNing gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: Osen

Mọi sự chú ý đổ dồn vào Winter do đây là lần đầu cô lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook (BTS). Ảnh: Star News

Mỹ nhân aespa tươi tắn, không để những ồn ào làm ảnh hưởng. Ảnh: Xports News

Karina khoe trọn đường cong gợi cảm trong chiếc váy ôm sát. Ảnh: Osen

Giselle ngày càng thăng hạng nhan sắc. Ảnh: SPOTV News

IVE khoe chân dài dáng chuẩn trên thảm đỏ MMA 2025. Ảnh: TenAsia

"Công chúa Kpop" Jang Won Young chiếm trọn sự chú ý với nhan sắc xinh đẹp và thân hình chuẩn mẫu. Ảnh: SPOTV News

Tuy nhiên, cô vấp phải tranh cãi diện chiếc quần quá ngắn. Ảnh: iMBC

Dù vậy, nhan sắc Jang Won Young vẫn xứng đáng 10 điểm. Ảnh: Xports News

Cận cảnh vẻ đẹp yêu kiều cuốn hút của "công chúa Kpop". Ảnh: iMBC

Sau nhiều ồn ào, EXO đã tái hợp hoạt động và xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải danh giá. Ảnh: Star News

Visual của các nam thần gen 2 ở độ tuổi 30 vẫn cực "cháy". Ảnh: TV Daily

D.O. nhận được nhiều sự chú ý khi ưu tiên hoạt động EXO và bỏ lỡ đám cưới người bạn thân Kim Woo Bin. Ảnh: TV Daily

Kai có màn đụng độ bạn gái cũ Jennie ở 1 sự kiện công khai. Ảnh: News1

Jay Park cùng ban nhạc Longshot. Ảnh: MK

Ca sĩ solo đình đám Zico. Ảnh: Newsis

"Ông hoàng nhạc phim" 10cm. Ảnh: Xports News

Ca sĩ solo đang lên WOODZ. Ảnh: Xports News

"Gà chiến" nhà SM Entertainment - RIIZE

Wonbin gây sốt mạng xã hội với visual như "xé truyện tranh bước ra". Ảnh: iMBC

Anh em cùng nhà với RIIZE - NCT Wish vừa xuống sân bay là vội đến dự MMA. Ảnh: Newsen

Tân binh hot nhất năm nay - nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ ALLDAY PROJECT. Ảnh: News1

Ái nữ tập đoàn tài phiệt Annie Moon là thành viên chiếm trọn sự chú. Ảnh: SPOTV News

Nữ thần tượng tân binh diện thiết kế hở lưng gợi cảm. Ảnh: MK

Nhóm nữ đình đám nhà HYBE Labels - ILLIT. Ảnh: News1

Thành viên Wonhee rất được yêu thích bởi vẻ đẹp ngây thơ. Ảnh: News1

Tân binh xinh đẹp nhà SM Entertainment - Hearts2Hearts

Thành viên Ian nhận được nhiều sự chú ý bởi visual xinh xắn, được mệnh danh là Karina thế hệ mới. Ảnh: Xports News

Carmen - nữ idol đầu tiên đến từ Indonesia của SM Entertainment. Ảnh: Newsen

"Em gái IVE" KiiiKiii cũng là 1 tân binh cực hot

Nhóm nam đang lên nhà HYBE Labels - BOYNEXTDOOR

"Em trai IVE" - IDID

Tân binh mới bước ra từ chương trình sống còn Boys Planet II của Mnet - ALPHA DRIVE ONE. Ảnh: News1