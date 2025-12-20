Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook

Minh Hồng, Theo Báo Văn hóa 17:24 20/12/2025
Jennie, Jang Won Young, Karina - Winter (aespa)... đã biến thảm đỏ lễ trao giải MMA 2025 thành "vườn bông" nhan sắc.

Vào chiều ngày 20.12, thảm đỏ Lễ trao giải Melon Music Awards 2025 (MMA) đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ Kpop. Lễ trao giải MMA năm nay quy tụ loạt sao nổi tiếng tham dự như G-Dragon, Jay Park, 10cm, Zico, EXO, WOODZ, Jennie, aespa, RIIZE, BOYNEXTDOOR, NCT Wish, ILLIT, Hearts2Hearts, ALLDAY PROJECT...

Trên thảm đỏ MMA năm nay, Jennie xứng danh là "nữ hoàng" khi khoác lên mình thiết kế cao cấp và lộng lẫy. Nhan sắc kiêu sa sang chảnh, thần thái cuốn hút của cô "chặt đẹp" cả dàn mỹ nhân khác như Karina (aespa), Jang Won Young (IVE). Trong lễ trao giải này, Jennie còn có màn đụng độ với 2 bạn trai cũ là Kai (EXO) và G-Dragon. Màn xuất hiện của Winter (aespa) cũng thu hút sự chú ý không kém, bởi đây là lần đầu tiên cô công khai lộ diện sau ồn ào nghi vấn hẹn hò nam thần Jungkook (BTS).

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 1.

Lâu lắm mới dự lễ trao giải, Jennie lên đồ cực lộng lẫy và "chặt chém". Ảnh: SPOTV News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 2.

Không hổ danh biểu tượng thời trang, chỉ Jennie mới có thể "cân" được những thiết kế khó nhằn như này. Ảnh: MK

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 3.

Đến bóng lưng cũng cực kỳ thu hút và quyến rũ. Ảnh: MK

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 4.

Ở mỹ nhân BLACKPINK toát lên vẻ sang chảnh, kiêu sa khiến fan mê mẩn. Ảnh: Xports News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 5.

Với đôi má bánh bao đáng yêu, Jennie như trẻ mãi không già (ảnh: News1)

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 6.

Jennie xinh đẹp ở mọi góc độ. Ảnh: Newsen

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 7.

Không thể rời mắt khỏi Jennie trên thảm đỏ lễ trao giải MMA danh giá. Ảnh: Osen

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 8.

aespa xuất hiện với đội hình 3 thành viên do NingNing gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: Osen

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 9.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào Winter do đây là lần đầu cô lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook (BTS). Ảnh: Star News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 10.

Mỹ nhân aespa tươi tắn, không để những ồn ào làm ảnh hưởng. Ảnh: Xports News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 11.

Karina khoe trọn đường cong gợi cảm trong chiếc váy ôm sát. Ảnh: Osen

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 12.

Giselle ngày càng thăng hạng nhan sắc. Ảnh: SPOTV News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 13.

IVE khoe chân dài dáng chuẩn trên thảm đỏ MMA 2025. Ảnh: TenAsia

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 14.

"Công chúa Kpop" Jang Won Young chiếm trọn sự chú ý với nhan sắc xinh đẹp và thân hình chuẩn mẫu. Ảnh: SPOTV News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 15.

Tuy nhiên, cô vấp phải tranh cãi diện chiếc quần quá ngắn. Ảnh: iMBC

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 16.

Dù vậy, nhan sắc Jang Won Young vẫn xứng đáng 10 điểm. Ảnh: Xports News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 17.

Cận cảnh vẻ đẹp yêu kiều cuốn hút của "công chúa Kpop". Ảnh: iMBC

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 18.

Sau nhiều ồn ào, EXO đã tái hợp hoạt động và xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải danh giá. Ảnh: Star News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 19.

Visual của các nam thần gen 2 ở độ tuổi 30 vẫn cực "cháy". Ảnh: TV Daily

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 20.

D.O. nhận được nhiều sự chú ý khi ưu tiên hoạt động EXO và bỏ lỡ đám cưới người bạn thân Kim Woo Bin. Ảnh: TV Daily

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 21.

Kai có màn đụng độ bạn gái cũ Jennie ở 1 sự kiện công khai. Ảnh: News1

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 22.

Jay Park cùng ban nhạc Longshot. Ảnh: MK

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 23.

Ca sĩ solo đình đám Zico. Ảnh: Newsis

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 24.

"Ông hoàng nhạc phim" 10cm. Ảnh: Xports News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 25.

Ca sĩ solo đang lên WOODZ. Ảnh: Xports News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 26.

"Gà chiến" nhà SM Entertainment - RIIZE

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 27.

Wonbin gây sốt mạng xã hội với visual như "xé truyện tranh bước ra". Ảnh: iMBC

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 28.

Anh em cùng nhà với RIIZE - NCT Wish vừa xuống sân bay là vội đến dự MMA. Ảnh: Newsen

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 29.

Tân binh hot nhất năm nay - nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ ALLDAY PROJECT. Ảnh: News1

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 30.

Ái nữ tập đoàn tài phiệt Annie Moon là thành viên chiếm trọn sự chú. Ảnh: SPOTV News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 31.

Nữ thần tượng tân binh diện thiết kế hở lưng gợi cảm. Ảnh: MK

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 32.

Nhóm nữ đình đám nhà HYBE Labels - ILLIT. Ảnh: News1

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 33.

Thành viên Wonhee rất được yêu thích bởi vẻ đẹp ngây thơ. Ảnh: News1

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 34.

Tân binh xinh đẹp nhà SM Entertainment - Hearts2Hearts

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 35.

Thành viên Ian nhận được nhiều sự chú ý bởi visual xinh xắn, được mệnh danh là Karina thế hệ mới. Ảnh: Xports News

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 36.

Carmen - nữ idol đầu tiên đến từ Indonesia của SM Entertainment. Ảnh: Newsen

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 37.

"Em gái IVE" KiiiKiii cũng là 1 tân binh cực hot

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 38.

Nhóm nam đang lên nhà HYBE Labels - BOYNEXTDOOR

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 39.

"Em trai IVE" - IDID

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 40.

Tân binh mới bước ra từ chương trình sống còn Boys Planet II của Mnet - ALPHA DRIVE ONE. Ảnh: News1

Thảm đỏ MMA 2025: Jennie hóa “nữ hoàng” đụng mặt tình cũ GD - Kai, Winter (aespa) lộ diện sau ồn ào hẹn hò Jungkook- Ảnh 41.

Đảm nhận vai trò MC thảm đỏ là nam diễn viên Jung Hyuk cùng biên đạo múa Kani. Ảnh: Newsen

