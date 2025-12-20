Ju Young Seok từng là rapper của nhóm nhạc nam SMASH, ra mắt năm 2008. Trong thời gian hoạt động, anh lấy nghệ danh là Naru. Anh rời nhóm năm 2014 và lâm cảnh hết thời, buộc phải tìm hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình. Nhưng đến nay, nam idol sinh năm 1988 đã tái xuất qua kênh YouTube Taek and Joon, chia sẻ hành trình khởi nghiệp thành công của mình.

Khi mới rời khỏi ngành giải trí, Ju Young Seok sống rất khó khăn vì anh chẳng có kinh nghiệm gì ngoài việc làm thần tượng. "Khi tôi rời bỏ ngành giải trí ở độ tuổi đầu 30, tôi chẳng làm được gì cả. Khoảng cách với bạn bè tôi rất lớn. Họ đã xây dựng được sự nghiệp và trưởng thành, còn tôi thì vẫn ở đáy vực" - nam idol gen 2 kể lại.

Ju Young Seok thời còn làm idol (ảnh: StarN)

Ở độ tuổi ngoài 30, anh đã rời giới giải trí và tạo dựng sự nghiệp riêng (ảnh: Koreaboo)

Ngay từ khi còn hoạt động nghệ thuật, Ju Young Seok cũng đã phải làm nhiều công việc khác mới đủ sống: "Tôi làm việc tại nhà máy bánh mì vào ban ngày, giao hàng cho một quán rượu kiểu Nhật, và làm việc tại nhà máy giặt ủi vào ban đêm. Tôi phải làm 3 công việc cùng lúc”. Những công việc này hoàn toàn khác với vẻ hào nhoáng của anh trên sân khấu. Sau khi trở về từ concert Nhật Bản, Ju Young Seok đã lập tức lao vào làm việc ở nhà máy. Việc trước đó được đứng trước đám đông cổ vũ, sau đó phải đeo găng tay giặt là ở nhà máy khiến tinh thần nam idol vô cùng mệt mỏi. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, thành viên SMASH rất biết ơn vì đã có cơ hội trải nghiệm những công việc khác nhau như vậy.

1 người bạn cùng làm ở tiệm bánh đã gợi ý cho Ju Young Seok cùng kinh doanh. Sau khoảng 1 năm làm ở tiệm bánh, anh đã mở tiệm riêng vào năm 2017. Ju Young Seok làm việc ngày đêm với phương châm “khách hàng là trên hết” để đạt được mục tiêu doanh số, và kết quả thật đáng kinh ngạc. Tiệm bánh nhỏ của nam idol cuối cùng đã trở thành một chuỗi cửa hàng bánh, và ở thời kỳ đỉnh cao đã có đến 15 cửa hàng trên khắp Hàn Quốc. “Một số cửa hàng thậm chí còn tạo ra doanh thu gấp hơn 10 lần tiền thuê nhà hàng tháng” - anh tự hào nhớ lại.

Ảnh: Koreaboo

Nam idol sinh năm 1988 mở tiệm bánh và đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng (ảnh: Koreaboo)

Dù vậy, anh thừa nhận việc kinh doanh cũng có rất nhiều khó khăn và sai sót: “Tôi đã nỗ lực hết sức để tiết kiệm chi phí nhân công và cố gắng hết sức để mọi việc thành công. Vì không có quy trình vận hành sẵn có, tôi phải tự mình tiên phong. Có rất nhiều thử nghiệm và sai sót, và vô số vấn đề đã phát sinh”. Nhưng Ju Young Seok đã từng bước khắc phục và lên kế hoạch mở 1 thương hiệu mới. Anh nói đùa: "Tôi tự hỏi rằng nếu mình đã làm việc chăm chỉ như thế này khi còn là người nổi tiếng, liệu mình có đạt đến đỉnh cao không?".

Khi được hỏi về lý do tái xuất trước công chúng, cựu thần tượng đã nhắc đến người hâm mộ của mình, nói rằng anh muốn gửi lời chào đến những người vẫn còn nhớ về SMASH: “Mọi người đều đang nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng các bạn vẫn nhớ về chúng tôi với những kỷ niệm đẹp”. Sự chân thành của anh đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người xem, nhiều người trong số họ vẫn nhớ về nhóm và âm nhạc của họ với những cảm xúc yêu mến.

Ju Young Seok tái xuất vì muốn gửi lời chào đến fan (ảnh: Koreaboo)

Bên dưới video, nhiều fan bày tỏ sự cảm phục Ju Young Seok, đồng thời nhớ đến SMASH: “Anh ấy đã thực sự làm việc rất chăm chỉ. Dường như những người thành công đều có lý do của riêng mình”, “Tôi từng nghe đi nghe lại chương trình Get Your Swag On của anh ấy cùng với Tony Ahn. Không thể tin là thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy”, "Tôi thực sự rất thích âm nhạc của các bạn ngày xưa. Cảm ơn các bạn”, “Young Seok thực sự đã sống một cuộc đời rất chăm chỉ. Tôi rất, rất vui mừng khi thấy cậu ấy đã thành công", "Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nghe nhạc của SMASH. Chúng gợi lại rất nhiều kỷ niệm xưa. Nhân tiện, tôi cũng muốn đến xem tiệm bánh đó nữa"...

SMASH ra mắt năm 2008

Nguồn: Koreaboo