Ca sĩ nổi tiếng hết thời nay đi lái taxi, nghe mức thu nhập mà choáng

Taeheon từng được công chúng châu Á biết đến rộng rãi với tư cách thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Kpop thế hệ thứ 2 ZE:A. Nhưng kể từ năm 2017 đến nay, Taeheon dần bị công chúng lãng quên, lâm cảnh tài chính lao đao sau khi ZE:A tạm dừng hoạt động.

Trong suốt thời gian dài, nam idol đình đám 1 thời phải đối mặt với khó khăn về tiền bạc và tới gần đây, anh đã chuyển sang lái xe taxi để kiếm thêm thu nhập. Trong video mới đăng lên YouTube vào hôm 2/12, Taeheon lần đầu chia sẻ về thu nhập sau khi làm công việc của 1 tài xế taxi. Theo lời thành viên ZE:A, anh có thể kiếm được khoản tiền đáng kể nếu chăm chỉ chạy taxi toàn thời gian: "Mức thu nhập cũng khá ổn đó. Nếu tôi làm việc toàn thời gian và cố gắng nỗ lực thì có thể kiếm được tầm 4-5 triệu won mỗi tháng (72-90 triệu đồng). Những người làm tốt ở công việc này thường kiếm được mức đó".

Những chia sẻ cởi mở của Taeheon đã gây bão cộng đồng mạng

Đồng thời, Taeheon cũng hé lộ về những khó khăn từ khi chuyển sang làm công việc mới: "Khi chạy xe về phía khu vực thành phố Anyang hoặc vùng ngoại ô Seoul, đôi khi tôi không đón được khách nào. Những lúc như vậy thu nhập của tôi bị giảm xuống. Còn bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm được nhiều nhất có thể".

Tuy công việc vất vả và phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng anh vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ trên môi

Trước đó, trên chương trình Recent Olympic, Taeheon đã chia sẻ về cuộc sống chật vật của bản thân sau khi xuất ngũ. Theo lời nam idol 8X, anh từng làm việc ở bộ phận vận chuyển và bốc xếp hàng hóa của ứng dụng mua hàng Coupang. Taeheon không ngại khó khăn nhưng điều khiến anh buồn lòng là nhiều netizen chỉ trích việc anh đi làm là bôi nhọ ZE:A. Taeheon khẳng định, anh làm công việc chân chính, làm ra những đồng tiền trong sạch nên không có gì phải hổ thẹn với lương tâm.

Cũng trong chương trình Recent Olympic, Taeheon cho biết anh từng làm đủ loại công việc để bươn chải cuộc sống: "Sau khi xuất ngũ, tôi không có việc làm, cuộc sống trở nên khó khăn nên phải làm ở quán bar. Tôi từng sống trong nhà bán hầm. Tôi cũng từng làm việc ở công trường. Cuộc sống khó khăn đến mức tôi không dám bật lò sưởi, rồi mắc bệnh ngoài da, không đủ tiền trả nhiên liệu nên phải tắm nước lạnh. Tôi từng túng thiếu đến mức chỉ dám ăn gói mì bẻ đôi".

Nam idol gây chú ý khi chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống qua 1 chương trình truyền hình

Taeheon từng được nhiều khán giả châu Á biết đến với tư cách thành viên ZE:A - nhóm nhạc đình đám 1 thời, sở hữu bản hit All Day Long gây tiếng vang lớn

Nguồn: Allkpop