Khắp nơi chúc phúc đám cưới Shin Min Ah và Kim Woo Bin

Minh tinh Shin Min Ah và tài tử Kim Woo Bin tổ chức đám cưới riêng tư vào hôm nay tại Khách sạn Silla ở Jangchung-dong, Seoul. Ngoài gia đình, bạn bè thân thiết nhất của cặp đôi sẽ đến tham dự.

Bạn thân chú rể là tài tử Lee Kwang Soo đảm nhận vai trò MC đám cưới, hứa hẹn mang đến không khí vui nhộn.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin nhận nhiều lời chúc phúc trong ngày cưới

Người hâm mộ khắp nơi trên thế giới từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam… đang gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Họ đã có một cái kết đẹp sau hành trình dài bên nhau, vượt qua những khó khăn.

Đặc biệt, họ còn chia sẻ hạnh phúc của mình bằng việc quyên góp 300 triệu won giúp đỡ các bệnh nhân và trẻ em gặp khó khăn, thay vì tổ chức đám cưới xa hoa.

Shin Min Ah, 41 tuổi và Kim Woo Bin, 36 tuổi lần đầu xác nhận mối quan hệ vào năm 2015 và đã duy trì duy trì tình cảm suốt thời gian dài qua. Đặc biệt, năm 2017, Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, tạm dừng hoạt động giải trí, cả hai vẫn gắn bó. Hiện tại, Kim Woo Bin đã hồi phục, trở lại làng giải trí, Shin Min Ah vẫn luôn bên cạnh anh.